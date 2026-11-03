Fulminante erste Saison im Alpen Bikepark Schneeberg beendet

St. Pölten (OTS) -

Die Premiere am Schneeberg ist gelungen. Der Alpen Bikepark Schneeberg feiert seinen ersten Saisonschluss mit hervorragenden Fahrgastzahlen. Mehr als zwölf Kilometer Trails und Lines, der Riders Playground mit Airbagjump und das Angebot von Tom’s Bike und Rent haben die Biker begeistert.

„Mit 5.700 Fahrgästen hat unser Alpen Bikepark Schneeberg eindrucksvoll gezeigt, wieviel Potenzial in einer Mountainbike-Destination steckt. Er ist ein Aushängeschild dafür, dass wir in Niederösterreich in moderne, familienfreundliche und gleichzeitig actionreiche Freizeitangebote investieren. Wir entwickeln unsere bestehende Infrastruktur stetig weiter und schaffen so die attraktivsten Angebote für unsere Landsleute, Gäste und die Region. Danke an das großartige Bikepark-Team, das mit seiner täglichen Arbeit das Erlebnis Bikepark für die Rider zu genau diesem macht“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Von den ersten Runs im Frühjahr (Saisonstart 15. Mai) bis zu den letzten Abfahrten im Herbst wurde der neue Bike-Hotspot am Schneeberg zum Treffpunkt für Mountainbiker. Erbaut rund um die Infrastruktur der Schneeberg Sesselbahn mit einem Investitionsvolumen von 2,6 Millionen Euro fügen sich die naturnahe gebauten Trails und Lines des Alpen Bikeparks Schneeberg nahtlos in das Regionsprojekt „Mountainbike Region Schneebergland“ ein, das ein Gesamterlebnis mit Mountainbike-Strecken schafft.

Auch Alpen Bikepark Ambassador und MTB-Pro Clemens Kaudela blickt auf eine gelungene Saison voller Highlights zurück. „Was für eine Saison am Schneeberg. Es ist unglaublich cool zu sehen, wie sich der Bikepark entwickelt und wie gut er von der Community angenommen wird. Für mich persönlich war es eine besondere Saison, weil ich nicht nur als Rider und Ambassador dabei sein durfte, sondern mit meinem Team auch aktiv an der Weiterentwicklung des Parks mitarbeiten konnte. Besonders der Bau der neuen Jumpline war ein echtes Highlight“, so Kaudela. Zudem freue ihn auch, dass so viele junge Rider mit Begeisterung im Alpen Bikepark Schneeberg fahren und ihre Skills verbessern.

Wie geplant starten mit Saisonende die Vorarbeiten für die kommende Saison 2027: Weitere Passagen des roten Rock’n’Roots Trails, ein neuer schwarzer Single-Trail sowie eine zusätzliche blaue Freeride Strecke werden gebaut. „Schaufel und Bagger stehen nicht still. Bis zum Frühjahr 2028 wird der Alpen Bikepark Schneeberg in zwei weiteren Stufen auf insgesamt 17 Kilometer Strecke ausgebaut“, ergänzt Landbauer.

„Die Resonanz der Biker und auch der Partner aus der Region zeigt, dass wir mit dem Alpen Bikepark Schneeberg das richtige Projekt zur richtigen Zeit umgesetzt haben. Aktuell arbeiten wir daran, zusätzliche Netzwerke zu erschließen, um neue Zielgruppen anzusprechen“, so die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]