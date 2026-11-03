Wirtshausführer Österreich 2027: Das Herrnhaus in Brixlegg ist Wirtshausführer Wirt des Jahres

Wien (OTS) -

Der neue Wirtshausführer 2027 ist erschienen und bei der Präsentation wurden die begehrten Auszeichnungen vergeben: Wirtshausführer Wirt 2027 ist der Gasthof Herrnhaus in Brixlegg, Wirtshausführer Winzer 2027 ist die Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger in Wösendorf und Wirtshausführer Weinmensch 2027 ist ÖFB-Präsident Josef Pröll.

Wirtshausführer Wirt 2027: Herrnhaus in Brixlegg

Seit mehr als 600 Jahren ist das Herrnhaus ein Fixpunkt in Brixlegg, seit 1930 führt es die Familie Moigg. Küchenmeister Lukas Moigg zaubert aus hervorragenden Zutaten regionaler Produzenten, Kräutern aus dem Garten und Wild aus der eigenen Jagd eine kreative, innovative Regionalküche. Sein Bruder Maximilian, Diplomsommelier, hat dazu aus mehr als 200 Positionen stets den passenden Wein parat. Rundum mit Rat und Tat unterstützt werden die beiden von Seniorchefin Sandra Moigg, dem guten Geist im Haus und in ihrem geliebten Naturgarten. Herzlicher, familiärer Service und gemütliche Zimmer in alten Mauern tun ihr Übriges, dass man hier auch gerne länger verweilt.

Wirtshausführer Winzer 2027: Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger, Wösendorf

Mit dem Jahrgang 2014 hat Mathias Hirtzberger seine ersten Weine im elterlichen Weingut vinifiziert. Fünf Jahre später gründete er in Wösendorf seine eigene „Weinhofmeisterei Hirtzberger“ und ist seither, professionell unterstützt von seiner Frau Hanna, zu einem der Top-Winzer des Landes avanciert. In Zeiten der Klimaerwärmung verzichtet er konsequent auf Botrytistrauben und setzt auf Spontanvergärung und längere Maischestandzeiten. Das Ergebnis sind vielschichtige Weine mit Tiefgang aber gleichzeitig voller Leichtigkeit und animierendem Trinkgenuss – so geht moderner Wachauer Weinstil heute.

Wirtshausführer Weinmensch 2027 unterstützt von Zalto Glas: Josef Pröll

Dem ehemaligen Spitzenpolitiker und nunmehrigen Manager und Präsidenten des Österreichischen Fußballbundes, Josef Pröll, wäre der Weinbau als ältestem Sohn einer Weinviertler Winzerfamilie eigentlich in die Wiege gelegt gewesen. Das erfolgreiche Weingut in Radlbrunn übernahm dann aber sein jüngerer Bruder Andreas. Dem Wein ist der bekennende Genießer dennoch eng verbunden geblieben. Fasziniert von dessen Vielfalt, verkostete er sich quer durch Österreichs Weinbaugebiete, wobei der Grüne Veltliner als Wein seiner Kindheit stets im Fokus blieb. Und selbst in der VIP-Lounge des Praterstadions legt er Wert auf gute Weine: „Da schaue ich persönlich drauf!“

Der Führer zu den guten Wirtshäusern

Wirtshäuser werden in der Stadt und noch viel mehr auf dem Land zunehmend zu Raritäten, echt gute Wirtshäuser geradezu zu Juwelen. Der Wirtshausführer weist dem Gast seit fast drei Jahrzehnten den Weg dorthin. „In den vergangenen Jahren haben wir dabei den Fokus auf regionale Herkunft und biologische Erzeugung gelegt“, so Wirtshausführer-Herausgeber Klaus Egle, „jetzt richten wir das Augenmerk noch mehr auf den Kern dessen, was für uns ein Wirtshaus ausmacht: Echt gut essen und echt gut trinken.“ „Außerdem gehört für uns zum echt gut Wirten unverzichtbar die herzliche Gastfreundschaft, die entscheidend dafür ist, dass man sich als Gast im Wirtshaus rundum wohlfühlt“, ergänzt Klaus Egle.

Die neue „Wirt-Life-Balance“

Auf der anderen Seite zählt heute für die Wirtsleute ein Leben außerhalb der Wirtsstube zu den wichtigsten Wohlfühlfaktoren. Ein Wirtshaussterben sieht der Herausgeber im Zusammenhang mit dieser Entwicklung nicht, sondern eine neue „Wirt-Life-Balance“. Junge Gastronomen und Gastronominnen beanspruchen zunehmend ein Privatleben, und das prägt ihre Betriebskonzepte. Am Land schließen viele Küchen schon am frühen Abend, in der Stadt auch oft zu Mittag, und mancherorts kommt ein zusätzlicher Ruhetag dazu. Zugleich entstehen neue, innovative Ideen und Projekte, mit denen junge wie erfahrene Wirtsleute wieder mehr Menschen ins Wirtshaus holen können. „Wer sich verändert, gibt nicht auf, sondern bleibt mit Leidenschaft und Realismus im Geschäft“, ist Egle überzeugt.

Wein mit Egle: Tiefe Wurzeln machen sich bezahlt

Im neuen Weinguide „Wein mit Egle“, der gemeinsam mit dem Wirtshausführer erscheint, blickt Klaus Egle auf vier goldene Jahrzehnte der Weinbranche zurück, in denen der österreichische Wein vom „weiß, rot oder g’spritzt“ zum Trendthema wurde und so mancher Winzer zum Popstar. Nun sinkt weltweit der Weinkonsum, und die Klimaerwärmung stellt den Weinbau vor ganz neue Herausforderungen. „Wer seinen Betrieb mit kaufmännischer Sorgfalt führt, übersteht auch eine längere Durststrecke – so wie ein tief wurzelnder Rebstock eine Trockenperiode“, so Egle.

Weitere Wirtshausführer-Auszeichnungen 2027

Wirtshausführer Weinwirte 2027 - unterstützt von Österreich Wein Marketing:

Wien: Stern, 1110 Wien; Burgenland: Heimlichwirt, Gols; Kärnten: Alte Point, Arriach; Niederösterreich: Wachauerstube Loiben, Dürnstein; Oberösterreich: Schmiede, Pfaffing; Salzburg: Paradoxon, Salzburg; Steiermark: Johanns Living, Bruck an der Mur; Tirol: Mocking – das Wirtshaus, Kitzbühel; Vorarlberg: Wirtschaft zum Schützenhaus, Feldkirch

Wirtshausführer Aufsteiger 2027 - unterstützt von METRO Österreich:

Wien: Zum Bretschneider, 1120 Wien; Burgenland: Fandl, Strem; Kärnten: Wirtshaus im Neusacherhof, Weißensee; Niederösterreich: Mährische Botschaft im Weinschlössl, Retz; Oberösterreich: Die Huberei, Linz; Salzburg: Goldader, Tamsweg; Steiermark: Broadmoar, St. Josef; Tirol: Linde, Stumm im Zillertal; Vorarlberg: Sarah kocht, Egg

Über den Wirtshausführer 2027: 29. Ausgabe/500 ausgewählte Empfehlungen von erfahrenen Kulinarikredakteur:innen/ „echt gute“ Lokale in Österreich, an der Adria und in Friaul, Istrien, Slowenien und Südtirol/100 nachhaltige oder biozertifizierte Winzer /50 neue Lokale/400 x Schlafen beim Wirt & Winzer/Attraktive Suchkriterien/Große Österreichkarte

Erhältlich im Buchhandel zum Preis von EURO 29,- und online unter www.wirtshausfuehrer.at mit direkter App-Umwandlung.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie