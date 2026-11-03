- 03.11.2026, 10:29:03
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Landesjugendbeirat warnt vor Kürzungen bei der Jugendarbeit: „Jugend ist keine Sparposition“
Präsidium fordert Planungssicherheit für politische Jugendorganisationen und Fortführung des Dialogs mit dem Land
Der LJB stellt sich mit Beschluss der Hauptversammlung am 12.10.2026 hinter die politischen Jugendorganisationen und bezieht Stellung zum Entwurf des Landesbudgets 2027.
In diesem Entwurf, welcher gesamt 1,8 Millionen Euro an Einsparungen im Bereich Jugend vorsieht, ist auch die Streichung der Basisförderung für politische Jugendorganisationen geplant.
„Als Interessenvertretung der steirischen Jugend stehen wir uneingeschränkt hinter allen unseren Mitgliedsorganisationen, und dazu gehören auch die politischen Jugendorganisationen“, hält das frisch gewählte Präsidium unter Vorsitzender Julia Edlinger in seiner Stellungnahme fest und stellt dabei auch klare Forderungen an die Politik.
https://www.landesjugendbeirat.at/wp-content/uploads/2026/11/LJB_Praesidium_Stellungnahme-Politische-Jugendorganisationen.pdf
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