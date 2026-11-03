Aviso: Österreichs größtes Backevent: Konditoren-Weltmeisterin Wild mit Starbäckern aus allen Bundesländern in Wien (Einladung)

Wien (OTS) -

Die steirische Konditorenweltmeisterin Eveline Wild und Starbäcker aus allen Bundesländern treffen sich rechtzeitig vor der Adventszeit in Wien, um Rezepte für klassische und regionale Adventbäckerei samt Geheimtipps und Insidertricks zu verraten. Wild hat sie alle eingeladen mit ihr das Buch Heimat Weihnacht Österreich – die besten Adventbäckereien aus allen Bundesländern zu gestalten und am 5.11. in der Mariahilferstraße zu präsentieren. Für Medien / Journalist:innen und die mitwirkenden Konditor:innen findet im VIP-Bereich vorab ab 18:30 Uhr ein Sektempfang mit Interview-Möglichkeiten statt!

Wann: 5. November, 18:30 Uhr

Wo: Thalia Mariahilfer Straße

Wien wird beispielsweise vertreten sein durch die Bäckerei Oberlaa, Niederösterreich durch die Konditorei Hagmann.

Um verbindliche Anmeldung wird gebeten.