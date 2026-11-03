„Wider die Gewalt“ Benefizgala bringt heimische Stars für den guten Zweck auf die Bühne

Wien (OTS) -

Am 16. November 2026 setzt die 35. „Wider die Gewalt“ Gala im MuTh erneut ein starkes Zeichen gegen Gewalt und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zahlreiche Künstler*innen engagieren sich im Rahmen der alljährlichen großen Benefizveranstaltung zugunsten sozialer Projekte und Hilfseinrichtungen, die Betroffene von Gewalt begleiten. Die Wien Holding unterstützt die Benefizgala auch heuer wieder.

36 Jahre Engagement gegen Gewalt

Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1990 konnten durch das Engagement zahlreicher heimischer und internationaler Künstler*innen sowie Unterstützer*innen mehr als 3,5 Millionen Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Auch die diesjährige Gala verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Höhepunkten, bewegenden Momenten und starken Botschaften.

Zu den Mitwirkenden zählen in diesem Jahr Reinhold Bilgeri, Laura Bilgeri, Marc Pircher, die Schick Sisters feat. Ewald Pfleger, das Janoska Ensemble, Caroline Athanasiadis, KARL, Isabell Pannagl, die Janoska Kids Next Generation, Maria Shebzukhova, Vienna Jukebox sowie Marika Lichter, Geschäftsführerin des Vereins „Wider die Gewalt“. Durch ihr Engagement tragen die Künstler*innen gemeinsam mit den Sponsor*innen und Galateilnehmer*innen dazu bei, das Thema Gewaltprävention in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die wertvolle Arbeit gemeinnütziger Organisationen zu unterstützen.

Tickets und weitere Informationen

Die Gala findet am 16. November 2026 ab 19:30 Uhr im MuTh Konzertsaal Wien, Am Augartenspitz 1, 1020 Wien, statt. Tickets und weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: https://muth.at/programm/gala-wider-die-gewalt-2026-11-16/