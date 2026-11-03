Einladung zur PK der Wiener Volkspartei: Sozialhilfe NEU – Wien muss vom Sozialhilfemagnet zur Hauptstadt der Leistung und Bildung werden

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung hat sich auf eine grundlegende Reform der Sozialhilfe geeinigt. Künftig sollen Arbeitsbereitschaft, Eigenverantwortung und verbindliche Integrationspflichten stärker im Mittelpunkt stehen. Gerade für Wien, wo rund drei Viertel aller österreichischen Sozialhilfebezieher leben, ist diese Reform von besonderer Bedeutung. Denn eine schlanke Stadt braucht eine effiziente Verwaltung, einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld und eine Sozialpolitik, die Leistung fördert statt Abhängigkeiten verfestigt.

Welche Änderungen die Sozialhilfe NEU bringt, welche finanziellen Auswirkungen für Wien zu erwarten sind, wie die frei werdenden Mittel für mehr Bildung und Deutschförderung eingesetzt werden können und welche konkreten Maßnahmen die SPÖ-Neos-Stadtregierung nun setzen muss, steht im Mittelpunkt der Pressekonferenz.

Teilnehmer:

Claudia Bauer , Bundesministerin für Europa, Integration und Familie

, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei

Termin: Donnerstag, 5. November 2026, 09:00 Uhr

Ort: Wiener Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal im Erdgeschoss, 1010 Wien

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!