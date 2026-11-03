- 03.11.2026, 10:25:03
- /
- OTS0044
AVISO: Medieneinladung zur NEOS Wien Landesmitgliederversammlung
Am Samstag, dem 14. November, findet die Mitgliederversammlung von NEOS Wien statt. Beginn ist um 09:30 Uhr, Medieneinlass im SO/Vienna ist ab 08:45 Uhr.
Nach der Begrüßung durch Landesgeschäftsführer Philipp Kern sprechen NEOS-Bundesvorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Bildungsminister und Landessprecher NEOS Wien Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeisterin und Stadträtin Bettina Emmerling sowie Klubobfrau Selma Arapović über die aktuellen politischen Prioritäten.
Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter: Landesmitgliederversammlung NEOS Wien am 14.11.2026 (NEOS Antragsschmiede)
Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected] möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung, Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 12. November 2026.
Wir starten am 14. November pünktlich um 09:30 Uhr
📌 SO/Vienna, Praterstraße 1, 1020 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS Wien Landespartei
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWI