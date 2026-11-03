Einladung zum virtuellen Pressegespräch im Vorfeld des PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialogs

Wien (OTS) -

Seit zehn Jahren bringt der Rare Diseases Dialog unterschiedliche Perspektiven auf seltene Erkrankungen zusammen. Zum 20. Dialog ist es Zeit für eine Bilanz: Was wurde in den vergangenen Jahren erreicht und wo besteht weiterhin Handlungsbedarf? Warum sind Fortschritte in manchen Bereichen gelungen, während sie in anderen ausbleiben? Und welche Bedeutung hat die aktuelle Gesundheitsreform für die weitere Entwicklung?

Diesen und weiteren Fragen widmen wir uns bereits vorab in einem virtuellen Pressegespräch.

Ihre Gesprächspartner:innen sind in alphabetischer Reihenfolge:

Univ.-Prof. Dr. Susanne Greber-Platzer , MBA | Leiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde sowie des Comprehensive Center for Rare and Undiagnosed Diseases (CCRUD) | MedUni Wien & AKH Wien

, MBA | Leiterin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde sowie des Comprehensive Center for Rare and Undiagnosed Diseases (CCRUD) | MedUni Wien & AKH Wien Mag. Manuela Rosenberger | Geschäftsführung | Pro Rare Austria

| Geschäftsführung | Pro Rare Austria Mag. Markus Satory | Market Access and External Affairs Director AT | Janssen-Cilag Pharma GmbH & Co-Chair des PHARMIG Standing Committees Rare Diseases

Moderation: Peter Richter, PHARMIG

Datum: 10. November 2026, 11:15 Uhr

Ort: via Microsoft Teams

Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter [email protected]. Den Link zur Veranstaltung erhalten Sie nach der Anmeldung.

Der Rare Diseases Dialog findet am 10. November 2026 um 16:00 Uhr in der Urania Wien statt. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch virtuell möglich.

Über die PHARMIG ACADEMY: Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind. Das Format des RARE DISEASES DIALOG bietet allen Betroffenen, Interessierten und relevanten Akteuren eine offene Diskussionsplattform zu aktuellen Themen im Bereich der seltenen Erkrankungen.



Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand November 2026), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Virtuelles Pressegespräch – PHARMIG ACADEMY Rare Diseases Dialog

Anmeldungen bitte bei Peter Richter unter [email protected].

Datum: 10.11.2026, 11:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Microsoft Teams