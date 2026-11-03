  • 03.11.2026, 10:09:32
  • /
  • OTS0042

ÖVP-Taborsky ad Schulwarte: SPÖ-Neos-Stadtregierung darf beim Arbeitnehmerschutz nicht wegschauen

SPÖ-Stadtrat Czernohorszky und Neos-Stadträtin Emmerling müssen endlich Verantwortung übernehmen

Wien (OTS) - 

„Wenn die Stadt Wien als Arbeitgeber den gesetzlichen Arbeitnehmerschutz aushebelt, ist das ein Armutszeugnis für eine Stadtregierung, die sich ständig als besonders sozial präsentiert. Die Vorwürfe rund um die Arbeitsbedingungen der Wiener Schulwarte sind alarmierend. Beschäftigte sollen teilweise bis zu 70 Stunden pro Woche im Dienst stehen, während selbst interne Unterlagen der MA 56 auf die Umgehung gesetzlicher Höchstarbeitszeiten hinweisen“, so der Personalsprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky in einer ersten Reaktion auf die Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

Laut „Kurier“ räumte die MA 56 in einem internen Dokument selbst ein, dass das bestehende Dienstzeitmodell die gesetzliche Höchstarbeitszeit umgehe. Hinzu kommen Vorwürfe über unrichtige Arbeitszeitaufzeichnungen und außergewöhnlich hohe Krankenstandszahlen. Mittlerweile klagen vier betroffene Schulwarte wegen entgangener Ruhezeiten.

„Klar ist: Die Stadt Wien kann nicht im eigenen Verantwortungsbereich fragwürdige Arbeitszeitmodelle dulden. SPÖ-Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und Neos-Bildungsstadträtin Bettina Emmerling müssen endlich Verantwortung übernehmen, für vollständige Aufklärung sorgen und rechtskonforme Arbeitsbedingungen sicherstellen. Gerade eine Stadtregierung, die sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen schreibt, muss beim Schutz ihrer eigenen Beschäftigten mit gutem Beispiel vorangehen“, so Taborsky abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright