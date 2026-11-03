SPÖ-Seltenheim zu IV-Ochsner: „Schluss mit den Attacken auf Arbeitnehmer*innen und Finger weg von Pensionen und Feiertagen!“

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim auf die Attacken von IV-NÖ-Chef Ochsner auf Arbeitnehmer*innen und Pensionist*innen: „Geht es nach Herrn Ochsner, sollen die Menschen täglich länger arbeiten, zwei bis drei Jahre später in Pension gehen und auch noch auf mehrere Feiertage verzichten. Das sind völlig jenseitige Attacken auf die Österreicher*innen. Finger weg vom gesetzlichen Pensionsantrittsalter und den Feiertagen – die bleiben, wie sie sind! Arbeitnehmer*innen brauchen keine Angriffe und Belastungen, sondern faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und eine Pension, auf die sie sich verlassen können“, so Seltenheim am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Für die SPÖ ist klar: Wer jahrzehntelang hart gearbeitet hat, verdient eine sichere Pension. Das gesetzliche Pensionsantrittsalter weiter anzuheben, würde in vielen Fällen zu längerer Arbeitslosigkeit führen statt zu längerer Beschäftigung“, betont Seltenheim. Auch Ambulanzgebühren erteilt Seltenheim eine klare Absage: „Wer krank ist, braucht medizinische Versorgung und keine zusätzliche Rechnung. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung darf nicht vom Geldbörsel abhängen.“ Was notwendig ist, so Seltenheim, sind „Investitionen in den Standort, in Forschung und Innovation und gut ausgebildete Fachkräfte. Mit der Industriestrategie und dem Industriestrompreis hat die Bundesregierung wichtige Maßnahmen beschlossen, um die heimische Produktion zu stärken und Arbeitsplätze langfristig abzusichern – das sollten auch die Themen der IV sein und nicht völlig abstruse Fantasien von der Abschaffung von Feiertagen.“ (Schluss) bj/mb