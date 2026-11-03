Aviso: Mi., 04.11., 10:00 Uhr, Bundeskanzleramt: Medienaktion zum Equal Pay Day – „Frauen verdienen einen Gebrauchtwagen weniger pro Jahr“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Equal Pay Day am Donnerstag, den 5. November, lädt die Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) am Mittwoch, den 4. November, um 10:00 Uhr zu einer Medienaktion am Ballhausplatz. Mit einem Gebrauchtwagen macht die SJ sichtbar, wie viel Geld Frauen in Österreich aufgrund des Gender Pay Gaps jährlich entgeht. Laut Arbeiterkammer beträgt der durchschnittliche jährliche Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich 10.542 Euro. Das entspricht ungefähr dem Wert eines kleinen Gebrauchtwagens. Rechnerisch arbeiten Frauen damit 57 Tage im Jahr unbezahlt.

„Frauen entgeht jedes Jahr das Geld eines Gebrauchtwagens. Dass Frauen noch immer 57 Tage im Jahr gratis arbeiten, ist ein Skandal und muss sich endlich ändern!“ , betont Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Medienaktion

Datum: 04.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: vor dem Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1010 Wien

Österreich