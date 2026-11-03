WINDSTÄRKE 17: Letzte Klappe für Bestsellerverfilmung nach Caroline Wahl

München (OTS) -

Letzte Klappe für WINDSTÄRKE 17. In diesen Tagen sind die Dreharbeiten der BerghausWöbke Filmproduktion mit Koproduktionspartner Constantin Film erfolgreich zu Ende gegangen. Nach 22 BAHNEN basiert auch WINDSTÄRKE 17 auf der gleichnamigen Buchvorlage der Erfolgsautorin Caroline Wahl, die sich - ebenso wie der Vorgänger - wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten hielt. Regisseurin Mia Maariel Meyer, die diesmal auch das Drehbuch verfasst hat, erzählt die Geschichte nun für die Kinoleinwand. Gedreht wurde in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern - unter anderem auf Rügen - und in Berlin.

Die Romanfiguren "Ida" und "Leif" werden von den Newcomern Lina Hüesker und Lasse Klene dargestellt. In weiteren Rollen ergänzen Juliane Köhler, Hans-Uwe Bauer und Katharina Schüttler das Ensemble. Luna Wedler, Jannis Niewöhner, Laura Tonke und Zoë Baier kehren zudem in ihre bereits vertrauten Rollen zurück und knüpfen damit an die Geschichte des Vorgängerfilms an.

Constantin Film bringt WINDSTÄRKE 17 am 26. August 2027 in die Kinos.

Inhalt: Nach dem Tod ihrer Mutter Andrea (Laura Tonke) hält es Ida (Lina Hüesker) nicht länger zu Hause aus, und sie will einfach nur weg. Egal, wohin - Hauptsache, niemand kommt ihr zu nahe. Bei ihrer Schwester Tilda (Luna Wedler) in Hamburg Zuflucht zu suchen, ist für sie keine Option. Zu viel Ungesagtes schwelt zwischen den beiden, seitdem Ida im Alter von elf Jahren allein bei ihrer alkoholkranken Mutter zurückblieb. Mit dem alten blauen Koffer ihrer Mutter und einem großen Klumpen Wut im Bauch strandet Ida schließlich auf Rügen. Dort trifft sie auf Knut (Hans-Uwe Bauer), einen Kneipenbesitzer, und seine Frau Marianne (Juliane Köhler). Die beiden nehmen Ida kurzerhand bei sich auf. Und Ida lernt Leif (Lasse Klene) kennen, der ähnlich versehrt ist wie sie. Langsam lernt Ida, Hilfe anzunehmen und ihre Trauer zuzulassen. Doch gerade als sie zu heilen beginnt, wird ihre Welt erneut erschüttert ...

WINDSTÄRKE 17 ist eine Ko-Produktion von BerghausWöbke Filmproduktion (Anna Eigl, Thomas Wöbke, Philipp Trauer) und Constantin Film (Viola Jäger, David Kehrl), die auch den Verleih übernimmt. Regie und Drehbuch übernimmt Mia Maariel Meyer. WINDSTÄRKE 17 wird gefördert von der MOIN Filmförderung, dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), der MV Filmförderung, dem Filmfernsehfonds Bayern (FFF), der Bayerischen Staatskanzlei, dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) sowie der Filmförderungsanstalt (FFA).