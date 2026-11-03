  • 03.11.2026, 10:00:33
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Bescherung für viele Monate - Das neue Morawa Buchabo

In allen Morawa Buchhandlungen in Österreich ab sofort zur Verfügung

Buchabo unter dem Weihnachtsbaum - KI bearbeitet

Mit dem Buchabo bringen wir die persönliche Empfehlung unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler direkt nach Hause, jeden Monat aufs Neue. Und weil unter den Christbaum etwas zum Auspacken gehört, gibt es das erste Buch in der Buchhandlung gleich schön verpackt dazu

Klaus Magele, Geschäftsführer Morawa Bucheinzelhandel

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Wien (OTS) - 

Rechtzeitig vor Weihnachten wartet Morawa mit einem besonderen Geschenktipp für das Familienfest auf: ein Buchabo. Es ist ab sofort in allen 20 Buchhandlungen in Österreich und auf morawa.at erhältlich. Wer das Abo in der Buchhandlung kauft, bekommt das erste Buch gleich in einer speziellen Geschenkverpackung mit, bereit für den Platz unter dem Christbaum.

Das Geschenk für Groß und Klein

Ob Romanliebhaberin, Krimifan oder Vorlesepapa: Beim Buchabo ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei. Wer gerne in Geschichten eintaucht, bekommt jeden Monat einen handverlesenen Roman, Spannungsfans freuen sich über einen neuen Krimi, und wer die Welt besser verstehen will, erhält ein Sachbuch zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Auch junge Leserinnen und Leser kommen auf ihre Kosten, und für die Kleinsten von 3 bis 6 Jahren gibt es ein Bilderbuch zum Vorlesen samt kreativem Spiel. Die Abos gibt es ab 22,95 Euro pro Monat.

Die Bücher wählen die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Morawa aus. Das Abo läuft zwei, vier oder sechs Monate und endet danach automatisch. Nach dem ersten Buch aus der Buchhandlung kommen alle weiteren monatlich nach Hause, der Versand ist inklusive.

Klaus Magele, Geschäftsführer Morawa Bucheinzelhandel:

Mit dem Buchabo bringen wir die persönliche Empfehlung unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler direkt nach Hause, jeden Monat aufs Neue. Und weil unter den Christbaum etwas zum Auspacken gehört, gibt es das erste Buch in der Buchhandlung gleich schön verpackt dazu.“

Ab sofort in allen 20 Morawa Buchhandlungen

Buchabo, Geschenke und Gutscheine

ab sofort in allen 20 Morawa Buchhandlungen erhältlich

Rückfragen & Kontakt

Morawa Buch und Medien
Petra Mairhofer
Telefon: +43 5 910 76 -0
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.morawa.at

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