  • 03.11.2026, 10:00:37
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Mariahilf: Gedenkabend zum Novemberpogrom am 11. November

Wien (OTS) - 

Mit einem Vortrag, Musik und einer Klanginstallation erinnert Mariahilf am Mittwoch, 11. November, an das Novemberpogrom 1938. Bezirksvorsteherin Julia Lessacher eröffnet den Abend um 18 Uhr im Bezirksmuseum Mariahilf (Mollardgasse 8). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im ersten Teil präsentiert der Arbeitskreis Gedenkrundgang seine Recherchen zu jüdischem Leben, NS-Verfolgung und antisemitischen Ausschreitungen im Bezirk. Anschließend spielt die Violinistin Margit Gruber ein Solo-Konzert. „Mit diesem Abend machen wir Orte in Mariahilf als Erinnerungsräume sichtbar und laden alle Interessierten ein, sich auf unterschiedliche Weise mit der Geschichte auseinanderzusetzen“, sagt Lessacher.

Ab 19 Uhr wird das Programm im nahegelegenen Schmalzhoftempelpark fortgesetzt, wo sich einst eine Synagoge befand. Dort präsentieren Conny Zenk und Bernhard Hammer die Klanginstallation „Spuren des Erinnerns“. Berichte von Zeitzeug*innen, Zitate und Archivtexte werden über Lautsprecher im Park abgespielt. Nach einer Einführung können Besucher*innen die Installation rund 45 Minuten lang erkunden. Ein musikalischer Abschluss mit Margit Gruber und kurze Schlussworte beenden den Abend. (Schluss) bv/red

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