  • 03.11.2026, 09:45:32
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Margareten: Gedenkveranstaltung zu den Novemberpogromen am 10. November

Wien (OTS) - 

Am kommenden Dienstag, 10. November, wird um 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Novemberpogrome 1938 abgehalten. Die Veranstaltung findet bei der Stele für die ehemalige Synagoge in der Siebenbrunnengasse 1a, Ecke Nikolsdorfer Gasse statt. Den musikalischen Rahmen gestalten Maren Rahmann und Rudi Görnet. „Indem wir uns gemeinsam erinnern, setzen wir ein Zeichen für ein Miteinander, das Antisemitismus, Hass und Ausgrenzung klar entgegentritt“, erläutert Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.

Am Veranstaltungsort erinnern heute das Lichtzeichen „OT“, eine Stele und eine Gedenktafel an die Synagoge des Israelitischen Tempelvereins Beth Aharon. Das zwischen 1908 und 1910 nach Plänen von Jakob Gartner errichtete Gebäude war ein religiöses und soziales Zentrum für Jüdinnen und Juden aus Margareten und Wieden. Während der Novemberpogrome wurde die Synagoge in den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 in Brand gesteckt und zerstört.

Eine weitere von der Bezirkskulturförderung unterstützte Gedenkveranstaltung folgt am 13. November: Am Freitag, 13. November, lädt die Wiener Kunstkommission um 18 Uhr zu einem Gedenkkonzert in den Festsaal des Amtshauses in der Schönbrunner Straße 54. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (Schluss) bv/red

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