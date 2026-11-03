- 03.11.2026, 09:30:02
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- OTS0025
Aviso PK Grüne Wien 4.11.: Wohnraub in Wien geht 2026 ungebremst weiter
Thema: Der Wohnraub in Wien geht ungebremst weiter. Den Grünen Wien liegen neue Zahlen zu den beantragten Umwidmungen im Jahr 2026 vor. Vor einem Wohnhaus in der Martinstraße 12 in Währing, wo Wohnungen verloren zu gehen drohen, präsentieren die Grünen Wege raus aus dem Wohnraub.
Pressekonferenz und Fotomöglichkeit mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Silvia Nossek, Bezirksvorsteherin Währing
Georg Prack, Klubobmann, Wohnsprecher Grüne Wien
Zeit: Mittwoch, 4. November 2026, 11:00 Uhr
Ort: Vor Martinstraße 12, 1180 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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