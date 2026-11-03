Von Kärnten auf die Weltbühne der Schokolade: Johannes Warmuth begeistert mit Leidenschaft und Handwerkskunst

Österreich/Wien/Kärnten (OTS) -

Ein Kärntner, der in Wien junge Talente ausbildet und Österreich beim World Chocolate Masters Finale 2026 unter den 15 besten Chocolatiers der Welt repräsentiert – eine außergewöhnliche Geschichte über Leidenschaft, Talent und den Mut, große Träume zu verwirklichen.

Vom Kärntner Bergbauernhof auf die internationale Bühne der Schokoladenkunst: Der österreichische Konditormeister, Chocolatier, Unternehmer und Wiener Berufsschullehrer Johannes Warmuth hat beim Weltfinale der renommierten World Chocolate Masters 2026 in Antwerpen Österreich und Deutschland vertreten.

Als einer von weltweit nur 15 Finalisten stellte sich Warmuth am 26. und 27. Oktober 2026 der internationalen Spitzenkonkurrenz und einer hochkarätig besetzten Fachjury. Mit dieser Teilnahme gelang ihm ein außergewöhnlicher Karriereschritt: Johannes Warmuth zählt nun zum exklusiven Kreis der World-Chocolate-Masters-Finalisten und damit zur internationalen Elite der Chocolatiers.

Vom Kärntner Bergbauernhof in die Weltelite

Aufgewachsen auf einem Kärntner Bergbauernhof und geprägt vom Hotelbetrieb seiner Großeltern, entdeckte Warmuth früh seine Leidenschaft für Gastronomie und Patisserie.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn in renommierte Häuser wie das Badrutt's Palace Hotel in St. Moritz, das Hotel Hochschober, die Konditorei Semmelrock und das Chewton Glen in England.

Heute verbindet er seine internationale Erfahrung mit der Ausbildung junger Menschen. Als Berufsschullehrer in Wien vermittelt er sein Fachwissen an die nächste Generation von Konditorinnen und Konditoren. Daneben widmet er sich mit Vienna Pastry Arts der kreativen und innovativen Patisserie.

2024 gelang ihm mit dem Gewinn des Titels Chocolate Master Central Europe der entscheidende Schritt auf die Weltbühne. Damit qualifizierte er sich als Vertreter Österreichs und Deutschlands für das Weltfinale 2026 in Antwerpen – ein Traum, den er bereits seit rund 20 Jahren verfolgte.

Eine internationale Starjury bewertet die Weltelite

Wie hoch das Niveau dieses Wettbewerbs ist, zeigte die außergewöhnliche Zusammensetzung der internationalen Fachjury.

Den Vorsitz als Head of Jury übernahm Amaury Guichon, der weltweit bekannte französisch-schweizerische Chocolatier, der mit seinen spektakulären Schokoladenkunstwerken international Aufmerksamkeit erlangte.

Ebenfalls in leitenden Juryfunktionen vertreten waren Jordi Roca, Spitzen-Pâtissier des weltbekannten Restaurants El Celler de Can Roca in Spanien, als Head of Sensory Evaluation sowie die australische Schokoladenexpertin Kirsten Tibballs als Head of Technical Evaluation.

Ein weiteres prominentes Jurymitglied war Markus Bohr, Executive Pastry Chef des Londoner Luxuskaufhauses Harrods. Er brachte seine langjährige Erfahrung aus der internationalen Spitzenpatisserie in die Bewertung ein.

Für Johannes Warmuth bedeutete dies, sein Können vor einigen der renommiertesten Persönlichkeiten der internationalen Schokoladen- und Patisserieszene unter Beweis zu stellen.

Zwei Tage, 15 Finalisten und die Zukunft der Schokolade

Unter dem Motto „Play & Taste“ stellten sich die 15 Weltfinalisten in Antwerpen außergewöhnlichen kreativen und handwerklichen Herausforderungen.

In anspruchsvollen Wettbewerbsdisziplinen mussten sie technische Perfektion, außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und innovative Schokoladenkonzepte präsentieren. Von kunstvollen Pralinen über spektakuläre Schokoladenskulpturen bis hin zu modernen Dessertkreationen verlangte der Wettbewerb höchste Präzision, Kreativität und Innovationskraft.

Für Warmuth war das Finale die Gelegenheit, sich mit den besten Chocolatiers der Welt zu messen und gleichzeitig die Qualität österreichischer Handwerkskunst international sichtbar zu machen.

Mit seiner Finalteilnahme hat sich der Kärntner Konditormeister und Wiener Berufsschullehrer einen Platz im internationalen Kreis der Spitzen-Chocolatiers erarbeitet.

Ein Erfolg, der die nächste Generation inspiriert

Besonders bemerkenswert ist Warmuths Doppelrolle als internationaler Chocolatier und engagierter Pädagoge.

Während er sich auf der Weltbühne mit internationalen Spitzenkräften misst, gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen als Berufsschullehrer unmittelbar an junge Menschen weiter.

Seine Teilnahme an den World Chocolate Masters zeigt, welches Potenzial im österreichischen Konditorenhandwerk und in der heimischen Berufsausbildung steckt.

Ein Kärntner, der in Wien junge Talente ausbildet und auf der Weltbühne der Schokolade Österreich repräsentiert – eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie weit Leidenschaft, Ausdauer und Begeisterung für das eigene Handwerk führen können.

Mit dem Titel Chocolate Master Central Europe und seiner Teilnahme am Weltfinale 2026 hat Johannes Warmuth einen bedeutenden Meilenstein seiner Karriere erreicht und Österreichs Schokoladenkunst auf international höchstem Niveau vertreten.

Über die World Chocolate Masters

Die von Callebaut organisierten World Chocolate Masters zählen zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben für professionelle Chocolatiers. Das Weltfinale 2026 fand am 26. und 27. Oktober in Antwerpen statt. Insgesamt 15 Finalisten präsentierten dort ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten vor einer internationalen Spitzenjury.