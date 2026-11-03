  • 03.11.2026, 09:00:43
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  • OTS0018

Immobilienschäden: Steigende Wiederherstellungskosten machen professionelles Schadenmanagement wichtiger denn je

RIVEST Gruppe: Rund 39 Prozent höhere Baukosten seit 2019 (Stand: Sept. 2026) erhöhen den wirtschaftlichen Druck auf Eigentümer und Hausverwaltungen.

Clemens Reitz, Gründer und Unternehmer von RIVEST
Innsbruck (OTS) - 

Steigende Baukosten verschärfen die wirtschaftlichen Herausforderungen bei Immobilienschäden. Leitungswasser-, Feuer- und Unwetterschäden verursachen nicht nur Wiederherstellungskosten, sondern auch erheblichen organisatorischen Aufwand. Für Hausverwaltungen und Immobilienbestandshalter zählen deshalb professionelle Schadenkoordination, Kostentransparenz und eine konsequente Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Wir übernehmen Verantwortung. Unsere Kunden gewinnen Freiraum.

„Unsere Kunden brauchen keine zusätzliche Verwaltungsarbeit, sondern einen Partner, der Schadenfälle professionell steuert. Wir übernehmen die Koordination, sorgen für klare Abläufe und vertreten konsequent die wirtschaftlichen Interessen unserer Kunden“, erklärt Clemens Reitz, Gründer der RIVEST Gruppe.

Über 16.000 erfolgreich abgewickelte Schadenfälle

Die RIVEST Gruppe steht für jahrzehntelange Erfahrung im institutionellen Risiko- und Schadenmanagement. Seit 2006 setzt sie auf digitale Prozesse. Mit myRIVEST verbindet sie persönliche Betreuung mit zentraler Schadendokumentation, transparenter Kommunikation und objektbezogenen Auswertungen.

„Wir kennen die Herausforderungen großer Immobilienbestände aus der Praxis. Wir schaffen Entlastung, behalten Kosten und Prozesse im Blick und nutzen unsere Erfahrung, um Risiken frühzeitig zu erkennen“, so Reitz.

Über die RIVEST Gruppe

Die RIVEST Gruppe mit Zentrale in Innsbruck ist auf institutionelles Risiko- und Schadenmanagement im Immobilien- und Gewerbesektor spezialisiert.

Weitere Informationen: www.rivest.at | my.rivest.at

Rückfragen & Kontakt

Rivest GmbH & Co. KG
Clemens Reitz, Gründer und Unternehmer
Telefon: +43 512 550 500
E-Mail: [email protected]

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