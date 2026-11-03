Ready4Finance: Zweite Einreichrunde startet am 3. November

Wien (OTS) -

Ready4Finance geht in die zweite Runde: Von 3. November 2026 bis 24. Jänner 2027 können sich Mittelschulen, AHS-Unterstufen, Sonderschulen und erstmals auch Polytechnische Schulen für das bundesweite Schulzertifikat für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/-innenbildung bewerben.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr, bei dem 87 Schulen aus allen neun Bundesländern ausgezeichnet wurden, wird das Programm 2026/27 fortgesetzt. Besonders wichtig für Erstbewerber: Neben bereits umgesetzten Maßnahmen werden auch geplante Schritte, Reflexionen und Entwicklungsziele positiv in die Bewertung einbezogen.

Die Bewerbung erfolgt vollständig digital über ready4finance.bildung.gv.at. Eine unabhängige Fachjury bewertet die Einreichungen anhand zentraler Qualitätsdimensionen der schulischen Entwicklung.

Ausgezeichnete Schulen erhalten neben der Ready4Finance-Plakette Zugang zu einem dreijährigen bundesweiten Netzwerk, Fachtagungen, Webinaren und Fortbildungsangeboten. Die Verleihung 2027 findet in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) statt.

Bundesminister für Bildung, Christoph Wiederkehr: „Schülerinnen und Schüler wünschen sich mehr Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/-innenbildung an Schulen. Ich freue mich, dass so viele Schulen bereits in diese Richtung gehen und sich in diesem Bereich weiterentwickeln. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein selbstbestimmtes Leben führen können.“

Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen, Barbara Eibinger-Miedl: „Wer über entsprechendes Finanzwissen verfügt, trifft bessere Entscheidungen im Leben: vom Haushaltsbudget bis zur Altersvorsorge. Genau das wollen wir bereits im Schulalltag vermitteln. Mit Ready4Finance zeigen Österreichs Schulen eindrucksvoll, wie Finanzbildung praxisnah im Schulalltag verankert werden kann. Sie legen damit einen wichtigen Grundstein für die Finanz- und Wirtschaftskompetenz der jungen Menschen in unserem Land.“

Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Martin Kocher: „Finanzbildung und das Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge sind zentrale Zukunftskompetenzen. Sie befähigen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, Risiken besser einzuschätzen und sich vor Betrug zu schützen. Mit dem Ready4Finance-Zertifikat machen wir das Engagement jener Schulen sichtbar, die sich besonders für die Finanz- und Wirtschaftskompetenz junger Menschen einsetzen. Die 87 ausgezeichneten Schulen aus dem ersten Jahr zeigen das große Interesse an dieser Initiative. Ich freue mich auf viele weitere Einreichungen und darauf, die Verleihung 2027 in der Nationalbank auszurichten.“

Vorstand der Stiftung für Wirtschaftsbildung, Matthias Reisinger: „"Die 87 ausgezeichneten Schulen aus dem ersten Jahr zeigen, wie vielfältig Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher/-innenbildung im Schulalltag umgesetzt wird. Ready4Finance würdigt dieses Engagement und verbindet Schulen in einem bundesweiten Netzwerk für Austausch und Fortbildung. Wir freuen uns, dass sich nun auch Polytechnische Schulen bewerben können."

Über Ready4Finance

Ready4Finance ist ein bundesweites Zertifizierungsprogramm für Mittelschulen, AHS-Unterstufen, Sonderschulen und Polytechnische Schulen. Programmpartner sind die Oesterreichische Nationalbank, das Bundesministerium für Bildung, das Bundesministerium für Finanzen und die Stiftung für Wirtschaftsbildung. Unterstützt wird die Initiative durch die Bildungsdirektionen Oberösterreich und Wien.

Einreichfrist: 3. November 2026 bis 24. Jänner 2027

Information und Bewerbung: ready4finance.bildung.gv.at