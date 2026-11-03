  • 03.11.2026, 08:30:34
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Wachstumsmarkt China-Autos: Regionales Händlerkonzept öffnet Türen für den Mittelstand

Beratung vor Ort im Focus: Wie Autohäuser jetzt ohne hohe Investitionsrisiken einsteigen können.

Werner Brunner mit dem Forthing REEV 7
Mils (OTS) - 

Persönliche Beratung und eine Werkstatt in der Nähe: RB Motors setzt beim Aufbau seines Händlernetzes auf regional verankerte Betriebe. Im Fokus stehen kleinere und mittelgroße Autohäuser sowie freie Werkstätten mit einer gewachsenen Kundenbasis.

Für die Marken BAIC, BAW und Forthing eröffnet der Importeur und Distributor einen Einstieg ohne feste jährliche Abnahmemengen oder unnötige Investitionen in Verkaufsräume. Händler können ihr Angebot ergänzen und zusätzliche Kundengruppen ansprechen.

Die Marken haben unterschiedliche Wurzeln: Forthing gehört über Dongfeng Liuzhou Motor zum Dongfeng-Konzern, der 2024 rund 2,48 Millionen Fahrzeuge verkaufte. BAIC gehört zur gleichnamigen Automobilgruppe. BAW steht für Beijing Automobile Works mit mehr als sieben Jahrzehnten Fahrzeugtradition.

Die Händlerverträge werden direkt mit RB Motors geschlossen. Geschäftsführer Mag. (FH) Werner Brunner setzt auf kurze Wege und eine praxisnahe Zusammenarbeit. Technische Unterstützung aus Österreich begleitet die Partner im Tagesgeschäft.

Das Netz umfasst aktuell 40 Händler in Österreich. Weitere Betriebe werden unter anderem für Salzburg, Osttirol sowie Wien und Umgebung gesucht. Ziel ist, neue Marken über persönliche Ansprechpartner in den Regionen zu etablieren.

FACTBOX
Partnerkonzept für regionale Autohäuser und Werkstätten
Marken: BAIC, BAW, Forthing
Keine feste jährliche Abnahmemenge
Händleranfragen: www.rb-motors.at/kontakt
RB Motors: Ride Beyond Motors

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Walter Edinger
Telefon: +43 5372 72007
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