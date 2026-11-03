Termine am 3. November 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, FPÖ-PK „Das Geschäft mit der Stadt - Wiens dubioses Millionennetzwerk“ mit FPÖ-Abgeordneten Maximilian Krauss und Lukas Brucker (1., Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub)

17.00 Uhr, Foto- und Interviewmöglichkeit mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und VHS-Geschäftsführerin Daniela Ecker-Stepp anlässlich der Eröffnung des neuen Teleskops (1., Uraniastraße 1, Anmeldung: [email protected] ) (Schluss) red

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