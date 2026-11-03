AUGE Wien in der AK: Danke, liebe Antifa!

Wien (OTS) -

Mit der Resolution „Danke, liebe Antifa!“ fordert GEMEINSAM AUGE/UG in der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien ein klares Bekenntnis zu antifaschistischem Engagement und dessen gesellschaftlicher Anerkennung. Wir danken als demokratische Interessensvertretung der Arbeitnehmer:innen allen antifaschistisch engagierten Menschen und Initiativen für ihre Aufklärungs-, Erinnerungs- und Bildungsarbeit, für ihre Unterstützung von Betroffenen sowie dafür, rechtsextremer Einschüchterung, Mobilisierung und Gewalt konsequent entgegenzutreten. Zahlreiche Initiativen – darunter das Mauthausen Komitee, die Plattform „Stoppt die Rechten“ und lokale ANTIFA-Gruppen – decken rechtsextreme Netzwerke auf, stehen bedrohten Menschen bei und treten gegen jeden Antisemitismus und Rassismus auf. Wir weisen daher die pauschale Diffamierung und Kriminalisierung antifaschistischen Engagements strikt zurück.

DÖW stärken, unabhängige Forschung sichern

GEMEINSAM AUGE/UG stellt sich gegen alle politischen Angriffe auf das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) und fordert, seine wissenschaftliche Unabhängigkeit sowie eine langfristige, ausreichende Finanzierung zu sichern. Forschung über rechtsextreme Ideologien und Netzwerke darf nicht davon abhängen, ob ihre Ergebnisse politisch einflussreichen Akteur:innen genehm sind. Die Bundesregierung wird zudem aufgefordert, den antifaschistischen Auftrag des Staatsvertrags konsequent zu erfüllen und Menschen wirksam vor rechtsextremer, antisemitischer und rassistischer Bedrohung zu schützen.

Antifaschismus im Betrieb verankern

GEMEINSAM AUGE/UG will außerdem antifaschistische Bildungsarbeit in der Arbeitswelt stärken. In Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Betriebsrät:innen, dem DÖW und geeigneten zivilgesellschaftlichen Akteur:innen sollen Angebote entwickelt und ausgebaut werden, die rechtsextreme Ideologien erkennbar machen, über Antisemitismus und Rassismus aufklären und solidarisches Handeln im Betrieb unterstützen. Denn wer Arbeitnehmer:innen nach Herkunft, Religion oder Staatsbürgerschaft gegeneinander aufbringt, schwächt ihren gemeinsamen Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.

Danke, liebe Antifa!