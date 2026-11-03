  • 03.11.2026, 07:00:38
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Angewandte Kunst wird Rauminstallation: Georg Kippes zeigt sein „Illuversum“ im PORZELLANEUM Wien.

Mehr als 700 handgezeichnete Figuren, über zwei Jahrzehnte gewachsen – und nun erstmals als begehbare Ausstellung: Der Wiener Künstler & Grafikdesigner lädt ein in sein Illuversum.

Portraitfoto Georg Kippes im Illuversum

Auf den ersten Blick wirken die Figuren zugänglich oder skurril. Dahinter liegen jedoch vielschichtige Reaktionen auf die Welt um uns herum

Georg Kippes über seine Illuwillus

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Wien (OTS) - 

Seit mehr als 20 Jahren bevölkern sie die Arbeiten von Georg Kippes: die Illuwillus – skurrile, manchmal komische, manchmal irritierende Figuren, die längst zu einem eigenen visuellen Kosmos angewachsen sind.

Mehr als 700 Charaktere hat Kippes mittlerweile entwickelt. Was mit feinen Pigmentzeichnungen auf Papier begann, verlässt dieses nun für die Ausstellung im PORZELLANEUM: Figuren werden zu Objekten und Skulpturen aus Stahl, Holz, Ton, Stoff und Kunststoff, Zeichnungen treffen auf digitale Bearbeitungen und räumliche Inszenierungen.

Unter dem Motto „Willkommen im Illuversum: mehr als man sieht“ zeigt Kippes damit nicht einfach eine klassische Werkschau. Die Ausstellung macht sichtbar, wie sich seine Bildwelt über mehr als zwei Jahrzehnte entwickelt und immer neue Ausdrucksformen angenommen hat.

Mehr als man sieht: Spiegelbild gesellschaftlicher Absurditäten

An der Schnittstelle zwischen analogem Handwerk, angewandtem Grafikdesign und freier Kunst bewegt sich Georg Kippes seit vielen Jahren zwischen kommerzieller Gestaltung und eigenständiger künstlerischer Arbeit. Mehr als 3.500 Produktionen stehen dabei für seine Erfahrung als Grafikdesigner – die Illuwillus bilden zugleich einen sehr persönlichen, über Jahrzehnte gewachsenen Kosmos.

Die Arbeiten verbinden spielerische Leichtigkeit mit genauer Beobachtung: Hinter den skurrilen Figuren verbergen sich menschliche Abgründe, Sehnsüchte, Eigenheiten und gesellschaftliche Widersprüche. Die Illuwillus funktionieren dabei als Projektionsflächen – zugänglich auf den ersten Blick, vielschichtiger beim genaueren Hinsehen.

Auf den ersten Blick wirken die Figuren zugänglich oder skurril. Dahinter liegen jedoch vielschichtige Reaktionen auf die Welt um uns herum, so Georg Kippes. „Dass sich dieser Kosmos nun von feinen Linien auf Papier bis hin zu Stahl- und Holzarbeiten im Raum ausbreitet, macht diese Ebenen unmittelbar spürbar.“

Der Ausstellungsort: Das PORZELLANEUM Wien

Mit dem PORZELLANEUM Wien findet das Illuversum einen ungewöhnlichen Schauplatz mitten im neunten Bezirk. Wiens ältestes Studentenwohnheim, gegründet 1874, ist heute zugleich Kultur- und Begegnungsort und bietet den Rahmen für Kippes’ begehbare Bildwelt.

Druckfähiges Bildmaterial & Pressekit: Presse - Kippes

Web: www.illuversum.at | www.kippes.at | Illustrationen & Fine Art Prints aus Wien | Illuwillu

Vernissage: ILLUWILLU – Georg Kippes



Datum: 12.11.2026, 19:00 Uhr


Art: Ausstellungen


Ort: PORZELLANEUM Wien


Porzellangasse 30

1090 Wien


Österreich



Ausstellung: ILLUWILLU – Georg Kippes


täglich 12:00–20:00 Uhr
Eintritt: frei


Datum: 13.11.2026, 12:00 Uhr - 26.11.2026


Art: Ausstellungen


Ort: PORZELLANEUM Wien


Porzellangasse 30

1090 Wien


Österreich



 Was ist das Illuversum? 
 DAS ILLUVERSUM – ZUSTAND STATT ERKLÄRUNG
– Illuwillu eröffnet ein Universum aus Figuren, Emotionen und Momenten. 
 Rückfragen & Kontakt 
Georg Kippes
 Telefon: +436991171144
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.kippes.at/
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Vorschau Bild von Portraitfoto Georg Kippes im Illuversum [Bild, 4.08MB] 
 [Donnerstag, 12.11.2026, 19:00] 
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