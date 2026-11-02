AVISO – Mittwoch, 4. November, 16.00 Uhr: Einladung zur Verleihung des 5. Marie-Jahoda-Preises

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 4. November, lädt der SPÖ-Parlamentsklub gemeinsam mit der SPÖ-Bildung, der Wiener SPÖ-Bildung sowie der Wiener Bildungsakademie zur feierlichen Verleihung des „Marie-Jahoda-Preises für herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse“ an die Journalistin und Publizistin Dr.in Barbara Coudenhove-Kalergi im Lokal 3 des Parlaments ein. Auf dem Programm stehen u. a. Begrüßungsworte des SPÖ-Bundesbildungsvorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Schmid sowie ein Podiumsgespräch mit Barbara Coudenhove-Kalergi, Dr.in Karin Moser von der Wiener Bildungsakademie und Dr. Sascha Obrecht vom Renner Institut. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: Mittwoch, 4. November, 16.00 Uhr – Treffpunkt um 15.30 Uhr bei der Pallas Athene vor dem Parlament

Ort: Parlament, Lokal 3

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

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