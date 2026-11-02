  • 02.11.2026, 14:55:32
  • /
  • OTS0128

AVISO – Mittwoch, 4. November, 16.00 Uhr: Einladung zur Verleihung des 5. Marie-Jahoda-Preises

Die Journalistin und Publizistin Dr.in Barbara Coudenhove-Kalergi wird für herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse geehrt

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, 4. November, lädt der SPÖ-Parlamentsklub gemeinsam mit der SPÖ-Bildung, der Wiener SPÖ-Bildung sowie der Wiener Bildungsakademie zur feierlichen Verleihung des „Marie-Jahoda-Preises für herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse“ an die Journalistin und Publizistin Dr.in Barbara Coudenhove-Kalergi im Lokal 3 des Parlaments ein. Auf dem Programm stehen u. a. Begrüßungsworte des SPÖ-Bundesbildungsvorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Schmid sowie ein Podiumsgespräch mit Barbara Coudenhove-Kalergi, Dr.in Karin Moser von der Wiener Bildungsakademie und Dr. Sascha Obrecht vom Renner Institut. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: Mittwoch, 4. November, 16.00 Uhr – Treffpunkt um 15.30 Uhr bei der Pallas Athene vor dem Parlament

Ort: Parlament, Lokal 3

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

(Schluss) ff

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright