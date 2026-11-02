„ZIB Talk“ in ORF 2 mit Tarek Leitner zum Thema „US-Wahlnacht: Wie viel Macht bleibt Trump?“

Wien (OTS) -

Nacht der Entscheidung in den USA: Die Midterm-Wahlen werden zur Machtprobe für Präsident Donald Trump. Können die Republikaner ihre Mehrheiten im Kongress verteidigen oder erringen die Demokraten die Kontrolle über eine oder beide Kammern des US-Parlaments? Was würde ein Machtverlust für Trumps Präsidentschaft bedeuten und welche Folgen hätte er für Europa und die Welt? Darüber diskutieren am Dienstag, dem 3. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“

Reinhard Heinisch

Politikwissenschafter, Univ. Salzburg

Robin Lumsden

Wirtschaftsanwalt in New York und Washington D.C.

Hannelore Veit

ehem. ORF-Korrespondentin in Washington

Siobhán Geets

Journalistin „profil“

Bereits um 20.15 Uhr beschäftigt sich in ORF 2 eine „ZIB Wissen“ mit den Midterms und auch eine neue Folge von „Der Professor und der Wolf“ um 23.45 Uhr in ORF 1 steht im Zeichen dieses wichtigen Wahlgangs. Alle weiteren Details sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.