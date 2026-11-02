Personalisierte Medizin aus Seibersdorf: Neues Radiopharmaka-Labor eröffnet

Seibersdorf/Wien (OTS) -

Seibersdorf Laboratories, ein Tochterunternehmen des AIT Austrian Institute of Technology, eröffnete am 2. November 2026 ein neues Labor- und Produktionsgebäude für innovative Radiopharmazeutika – eine der größten Produktionsstätten dieser Art in Europa.



Radiopharmazeutika sind ein wichtiger Baustein der modernen Präzisionsmedizin. Diese Arzneimittel enthalten radioaktive Bestandteile und ermöglichen je nach Präparat präzise diagnostische Untersuchungen oder gezielte therapeutische Anwendungen. Sie binden an bestimmte Strukturen von Tumoren, wodurch Tumorherde sichtbar gemacht und gezielt behandelt werden können – zum Beispiel bei Prostatakrebs. In Seibersdorf werden solche innovativen Arzneimittel entwickelt und hergestellt.

Präzise Krebsmedizin aus Seibersdorf – für Österreich und die Welt

Seibersdorf Laboratories, eine 100-prozentige Tochter des AIT Austrian Institute of Technology, errichtete in den vergangenen zwei Jahren am Tech Campus Seibersdorf ein hochmodernes Labor- und Produktionsgebäude für Radiopharmazeutika. Dabei handelt es sich um eine der größten derartigen Produktionsstätten in Europa. Die neue Hightech-Infrastruktur erweitert die Kapazitäten für die Entwicklung und internationale Auftragsproduktion innovativer Arzneimittel für die präzise Krebsdiagnostik und gezielte Krebstherapie. Die Großinvestition im Umfang von 17 Mio. Euro stellt die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Österreich sicher. Aber auch ins europäische Ausland und nach Übersee werden die hochqualitativen Produkte aus Seibersdorf geliefert.

Feierliche Eröffnung mit politischer Prominenz

Die feierliche Eröffnung erfolgte am 2. November 2026 mit politischer Prominenz von Bund und Land.

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur: „Das AIT Austrian Institute of Technology leistet einen wichtigen Beitrag dazu, wissenschaftliche Exzellenz in konkrete Innovationen und wirtschaftliche Wertschöpfung zu übersetzen. Mit dem neuen Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf zeigt sich, wie diese Expertise gemeinsam mit hochspezialisierten Tochterunternehmen in einem medizinischen Zukunftsfeld Wirkung entfaltet. Die Investition stärkt Österreichs Position in der Entwicklung und Produktion innovativer Radiopharmazeutika, fördert die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Forschungs- und Technologiestandorts und schafft wichtige Voraussetzungen für die Medizin der Zukunft.“

Christoph Kainz, Abgeordneter zum NÖ Landtag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Niederösterreich ist ein starker Standort für Forschung, Technologie und Innovation. Das neue Radiopharmaka-Labor in Seibersdorf zeigt eindrucksvoll, wie aus wissenschaftlicher Expertise konkrete Lösungen für die Medizin von morgen entstehen. Die Investition stärkt unseren Wirtschafts- und Technologiestandort, schafft Perspektiven für hochqualifizierte Fachkräfte und unterstreicht die Bedeutung Niederösterreichs als international vernetzten Forschungs- und Produktionsstandort. Davon profitieren nicht nur die Region, sondern auch Patientinnen und Patienten weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Alexander Svejkovsky, Geschäftsführer AIT Austrian Institute of Technology: „Eine zentrale Aufgabe des AIT ist es, wissenschaftliche Exzellenz in praktische Anwendung zu bringen. Unser Tochterunternehmen Seibersdorf Laboratories kooperiert seit langer Zeit sehr erfolgreich mit Unternehmen aus Industrie, Pharma, Forschung und öffentlicher Verwaltung. Durch die Investition in das neue Labor- und Produktionsgebäude können wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter ausbauen. So ermöglichen wir unseren Partner:innen den Einstieg in ein großes Zukunftsfeld und einen zukünftigen Wachstumsmarkt.“

Markus Neumann, Geschäftsführer Seibersdorf Laboratories: „Die Seibersdorf Laboratories sind ein hochmoderner Standort mit langjähriger Expertise in GMP-Produktion, Radiochemie und Strahlenschutz. In unseren Radiopharmazie-Laboren und Produktionsstätten stellen wir innovative Medikamente für die Krebsbehandlung unter höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards her. Das neue Radiopharmaka-Labor ist entscheidend, um unsere Kapazitäten zu erweitern, die weltweit steigende Nachfrage zu bedienen und die Versorgung von Patient:innen auf höchstem Niveau zu sichern.“

Entwicklung von Herstellungsprozessen und Analysemethoden

Mit der Errichtung des neuen Radiopharmaka-Labors stärkt Seibersdorf Laboratories seine Position als internationaler Entwicklungs- und Herstellungspartner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen entwickelt Herstellprozesse und Analysemethoden für radiopharmazeutische Wirkstoffe und ist dabei als Auftrags-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleister (CDMO – Contract Development and Manufacturing Organization) tätig. Die Kunden sind Kliniken und Pharmaunternehmen. Die derzeitige Produktion wird sukzessive in das wesentlich größere neue Labor übersiedeln. Der operative Produktionsbetrieb im neuen Gebäude ist ab 2028 vorgesehen.

Präzise Diagnose und gezielte Therapie

Die Medizin entwickelt sich mit großer Geschwindigkeit weiter. Insbesondere in der Onkologie eröffnen radiopharmazeutische Produkte zusätzliche Möglichkeiten, Erkrankungen präziser zu diagnostizieren und gezielter zu behandeln.

Zum einen geht es um Diagnostika, die von radiologischen Stationen für bildgebende Verfahren (wie z. B.PET-Scan) benötigt werden – z. B. F18-FDG, eine schwach radioaktiv markierte Glukose, mit der Stoffwechselvorgänge sichtbar gemacht werden können.

Zum anderen werden Therapeutika hergestellt, die direkt im gewünschten Körperteil wirken, ohne den restlichen Körper stark zu belasten (Präzisionsmedizin). Diese Wirkstoffe bestehen aus einem radioaktiven Nuklid sowie einer chemischen Gruppe (Precursor), die hochpräzise an das Tumorgewebe bindet. Viele solcher Therapeutika befinden sich derzeit in klinischen Studien. Sobald eine Marktzulassung durch die Gesundheitsbehörden erfolgt, kann mit der Massenproduktion gestartet werden.

Ein wichtiges Anwendungsgebiet sind aktuell Prostatakarzinome. Das ist mit 25 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Österreich – betroffen sind aktuell über 65.000 Menschen. In Seibersdorf werden derzeit Radiopharmazeutika für klinische Studien produziert. Mit dem wachsenden Bedarf an neuen Wirkstoffen und zusätzlichen medizinischen Anwendungen wächst auch der Bedarf an spezialisierten Produktionspartnern. Das neue Radiopharmaka-Labor ist insbesondere auf die Skalierung der Produktion von Radiopharmazeutika für den internationalen Markt ausgerichtet.

Beste Voraussetzungen am Tech Campus Seibersdorf

Der Tech Campus Seibersdorf bietet dafür besondere Voraussetzungen: Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit radioaktiven Substanzen, umfassende Strahlenschutzkompetenz und fundiertes regulatorisches Know-how für die pharmazeutische Produktion nach strengen GMP-Qualitätsstandards. Im Team von Seibersdorf Laboratories arbeiten Ingenieur:innen, Physiker:innen sowie Chemiker:innen mit unterschiedlichen Spezialisierungen interdisziplinär zusammen. Mit der neuen Infrastruktur verbindet das Unternehmen diese Expertise mit modernster Technologie und leistet einen Beitrag zur Stärkung des Forschungs- und Technologiestandorts Österreich sowie der europäischen Innovations- und Produktionskompetenz. Die Großinvestition folgt dabei einer klaren strategischen Ausrichtung auf einem internationalen Wachstumsmarkt.

Über Seibersdorf Laboratories

Die Seibersdorf Labor GmbH (Seibersdorf Laboratories) ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen des AIT Austrian Institute of Technology. Das Unternehmen verbindet wissenschaftliche Expertise mit hochspezialisierten Prüf-, Mess- und Analysedienstleistungen für Kund:innen aus Industrie, Pharma, Forschung und öffentlicher Verwaltung. Zu den Kompetenzfeldern zählen Radioaktivität und Strahlenschutz, chemische Analytik einschließlich Dopingkontrollen, elektromagnetische Verträglichkeit und Hochfrequenztechnik sowie die Entwicklung und Herstellung von Radiopharmazeutika.

Unter dem Leitgedanken „Competence Driven Services“ steht Seibersdorf Laboratories für wissenschaftliche Kompetenz, höchste Präzision und maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen. Ergänzend bietet die Seibersdorf Academy spezialisierte Aus- und Weiterbildungsprogramme an.

www.seibersdorf-laboratories.at

Über das AIT

Hinweis an Journalist:innen: Das APA-Fotoservice begleitete die Eröffnung des neuen Radiopharmaka-Labors fotografisch. Die Bilder sind im APA-NewsDesk sowie auf www.ots.at/aktuelle-bilder und www.apa-fotoservice.at verfügbar.

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