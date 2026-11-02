Doppelte Auszeichnung für ORF/ARD-Thriller „Der unsichtbare Zeuge“ bei Biberacher Filmfestspielen 2026

Wien (OTS) -

Der ORF/ARD-Thriller „Der unsichtbare Zeuge“ wurde gestern, am Sonntag, dem 1. November 2026, bei den diesjährigen Biberacher Filmfestspielen gleich zweifach ausgezeichnet – mit dem „Fernseh-Biber“ und dem „Publikums-Biber“. Der TV-Spielfilm, der voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein soll, erzählt die packende Geschichte eines jungen Mannes aus Togo, dessen Asylantrag in Wien gerade abgelehnt wurde und der eines Nachts einen Mord gegenüber seiner Unterkunft beobachtet. Aus Angst versucht er unterzutauchen – doch der Mörder ist ihm auf der Spur! In Regisseur Alexander Dierbachs Thriller nach einem Drehbuch von Peter Kocyla basierend auf dem gleichnamigen Roman von Max Annas sind u. a. Bless Amada, Antonia Moretti, Robert Stadlober, Heino Ferch, Adina Vetter, Miriam Fussenegger, Marie Schinnerl, Judith Bohle, Friederike Linke und Josef Mohamed zu sehen. „Der unsichtbare Zeuge“ ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit EPO-Film in Koproduktion von ARD Degeto Film für ARD und ORF.

Den „Ehren-Biber“ erhielt Adele Neuhauser, die am Sonntag, dem 27. Dezember 2026, um 20.15 Uhr an der Seite von Harald Krassnitzer in der ORF-2-Premiere ihres letzten gemeinsamen Austro-„Tatort“-Falls „Dann sind wir Helden“ zu sehen sein wird (auch auf ORF ON).