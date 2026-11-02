Reminder: Pressekonferenz „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 3. November 2026, ziehen Bundesministerin Korinna Schumann und das Team von „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“ Bilanz: Sie zeigen, was das Projekt in Unternehmen und für Mitarbeiter:innen bereits bewirkt hat und welchen Beitrag die Förderung durch EU und BMASGPK zu fairen Einkommen in Österreich leistet. Zwei Best-Practice-Betriebe berichten, wie sie Gleichstellung in der Praxis umsetzen.

„100 Prozent“ ist ein kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen in Österreich, finanziert aus Mitteln der Europäischen Union (ESF+) und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Das Projekt setzt dort an, wo Einkommensunterschiede tatsächlich entstehen: in den HR-Prozessen zu Gehalt sowie bei der Bewertung von Arbeit und Karriere. Mitarbeiterinnen erhalten ergänzend ein Coaching zu Laufbahn-, Karriere- und Gehaltsentwicklung.

Pressekonferenz Termin: Gleichstellung zahlt sich aus – wie „100 Prozent“ Betrieben und Beschäftigten zu fairen Gehältern und Karrierewegen verhilft

Korinna Schumann , Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Elisa Aichinger , Projektleiterin „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“

, Projektleiterin „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.“ Katharina Macheiner , Geschäftsführerin 220GRAD Macheiner GmbH

, Geschäftsführerin 220GRAD Macheiner GmbH Annekatrin Koch , Prokuristin Larix Engineering GmbH

, Prokuristin Larix Engineering GmbH Moderation: Anita Rainer, Projektleiterin „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus."

Datum: Dienstag, 3. November 2026, 09:00 – 09:45 Uhr

Ort: Albertina Modern, Karlsplatz 5, 1010 Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.