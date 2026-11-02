Aktion „Skikids“ geht in die nächste Runde

St. Pölten (OTS) -

Mit der 20. Ausgabe der Aktion „Skikids“ ermöglicht SPORTLAND Niederösterreich auch heuer wieder rund 800 Kindern den kostenlosen Einstieg in den Ski- und Snowboardsport. An den ersten beiden Dezemberwochenenden können Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in neun niederösterreichischen Skigebieten kostenlos ihre ersten Schwünge im Schnee wagen.

„Unsere Kinder und Jugendlichen sollen nicht nur vor dem Bildschirm sitzen, sondern hinaus in die Natur, sich bewegen und die Faszination Wintersport erleben. Skifahren gehört zu unserer Heimat und ist ein wichtiger Teil unserer sportlichen Identität. Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, dass dieser Sport auch für die nächsten Generationen zugänglich und leistbar bleibt“, betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Neben dem kostenlosen 2-Tages-Einsteigerkurs erhalten alle teilnehmenden Kinder bei einem weiteren Besuch im selben Skigebiet eine kostenlose Saisonkarte für den gleichen Standort, um das Erlernte weiter zu vertiefen.

„Mit den ‚Skikids‘ nehmen wir Familien eine finanzielle Hürde ab und ermöglichen Kindern, die noch nie auf Skiern oder einem Snowboard gestanden sind, einen unvergesslichen Einstieg in den Wintersport. In zwei Jahrzehnten haben wir mehr als 13.000 Kindern den kostenlosen Einstieg in die Wintersport-Welt ermöglicht. Das Leuchten in den Augen eines jeden unserer jungen Nachwuchssportler zeigt, wie wichtig diese Initiative für unsere Kinder ist“, so Landbauer.

Gemeinsam mit dem NÖ Landesskiverband, dem NÖ Ski- und Snowboardlehrerverband und den NÖ Seilbahnen bietet SPORTLAND Niederösterreich die Jubiläumsausgabe wieder in neun heimischen Skigebieten an: Annaberg, Hochkar, Jauerling, St. Corona am Wechsel, Forsteralm, Lackenhof, Mitterbach, Mönichkirchen und Puchberg am Schneeberg.

Je nach Standort finden die kostenlosen Ski- und Snowboardkurse am 5. und 6. Dezember oder am 12. und 13. Dezember statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist für alle Skigebiete das Wochenende vom 19. und 20. Dezember 2026 als Ersatztermin vorgesehen.

Die Registrierung für die Teilnahme startet am Montag, den 2. November 2026 um 12 Uhr. Die Anmeldung für die begehrten Plätze ist ab Freitag, den 13. November um 14 Uhr möglich. Sowohl die Registrierung als auch die Anmeldung sind ausschließlich auf der Projekt-Website skikids.sportlandnoe.at möglich. Es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip.

Passend zum Start in die neue Wintersportsaison setzt das Land Niederösterreich auch heuer wieder ein Zeichen für die Sicherheit der jungen Wintersportler. Der bewährte Ski- und Snowboardhelm mit dem markanten Niederösterreich-Design ist auch diesmal um nur 15,- Euro erhältlich. Bestellungen sind über den Webshop von SPORTLAND Niederösterreich unter shop.sportlandnoe.at möglich.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]