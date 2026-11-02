Verleihung des Arik-Brauer-Publizistikpreises 2026

Wien (OTS) -

Am Abend des 5. November wird in Wien der Arik-Brauer-Publizistikpreis 2026 an die Filmemacherin und Journalistin Sarah Maria Sander und die Journalistin Andrea Schurian verliehen.

Filmemacherin und Journalistin Sarah Maria Sander hat insbesondere nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel festgestellt, dass viele Medien im deutschen Sprachraum ein Bild des Landes vermitteln, das nicht der Realität entspricht: Oft ist es von Halbwahrheiten, Verzerrungen und Desinformation geprägt. Deshalb ging sie selbst nach Israel, um von dort aus mit ihren Zeitungsberichten, Videobeiträgen und Filmen Einspruch gegen die einseitige Israel-Berichterstattung und israelbezogenen Antisemitismus zu erheben. Die Laudatio hält der Buchautor und Journalist Tobias Huch.

Die Autorin und Journalistin Andrea Schurian leitete nach langjähriger Mitarbeit beim ORF von 2008 bis 2017 das Kulturressort der Tageszeitung Der Standard und war Chefredakteurin des vierteljährlich erscheinenden jüdischen Magazins Nu. Seit 2018 kommentiert sie in der Rubrik »Quergeschrieben« in der Tageszeitung Die Presse aktuelle Fragen des Zeitgeschehens. Immer wieder wendet sie sich in ihren Kolumnen gegen Antisemitismus und Israelhass. Die Laudatio hält die Co-Leiterin des Feuilletons der Presse Almuth Spiegler.

Der Arik-Brauer-Publizistikpreis wird einmal jährlich vom Wiener Nahost-Thinktank Mena-Watch für fundierte Beiträge zur öffentlichen Debatte verliehen, die den Nahen Osten aus einer fairen und realitätsbezogenen Perspektive betrachten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen internationalen Jury bestimmt.

Den Preis erhielten zuvor u. a. die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn, die Journalisten Ester Schapira und Christian Ultsch, die Autorin Mirna Funk, die Terrorismusexpertin Rebecca Schönenbach, der Publizist Arye Sharuz Shalicar und der Psychologe Ahmad Mansour, der Journalist Nikolaus Wildner, der Schriftsteller Karl-Markus Gauß und die Politikerin Karoline Preisler. Eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt darüber hinaus der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.

Die Preisverleihung in kleinerem Rahmen beginnt um 19 Uhr. Sie wird unter dem Link https://youtube.com/live/xeYJmbcLiDM?feature=share live gestreamt. Interessierte Journalisten können per Mail an [email protected] oder telefonisch von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr unter der Nummer 01/710 9999-830 ihre persönliche Teilnahme anmelden.