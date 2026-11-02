ORF im Oktober 2026: 34,4 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Die ORF-Sendergruppe erreichte im Oktober 2026 u. a. mit mehrteiliger Krimispannung („Das Vergessen“ und „Tiroler Blut“), mit einer Rekordausgabe von „9 Plätze – 9 Schätze“, zahlreichen hervorragend genutzten Fußball-, Formel-1- und Ski-Übertragungen und der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 34,4 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,398 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 45,0 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit wurde der Oktober-Wert des Vorjahres um 1,5 Prozentpunkte übertroffen und ein Monats-Bestwert seit fünf Jahren erzielt.

Weitere Key-Facts zum Oktober 2026

ORF 1: 1,787 Millionen Seher:innen (10,6 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,628 Millionen Seher:innen (21,0 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,6 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Bundesland heute“ (26. Oktober)

1,353 Millionen Zuschauer:innen, 59 Prozent Marktanteil

„Zeit im Bild“ (26. Oktober)

1,291 Millionen Zuschauer:innen, 54 Prozent Marktanteil

„9 Plätze – 9 Schätze“ (26. Oktober)

956.000 Zuschauer:innen, 39 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations-League: Kosovo – Österreich“, 2. Halbzeit (4. Oktober)

930.000 Zuschauer:innen, 37 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations-League: Irland – Österreich“, 1. Halbzeit (1. Oktober)

783.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Tiroler Blut“ (5. Oktober)

730.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (29. Oktober)

718.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Riesentorlauf der Herren Sölden“, 2. DG (25. Oktober)

717.000 Zuschauer:innen, 53 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (18. Oktober)

636.000 Zuschauer:innen, 24 Prozent Marktanteil

„Soko Linz“ (13. Oktober)

604.000 Zuschauer:innen, 24 Prozent Marktanteil

Oktober-Topwerte in ORF 1

-- Topwerte für den ersten ÖFB-Cup-Konferenz-Abend am 27. Oktober: Bis zu 511.000 Fans sahen das Elfmeterschießen zwischen Austria Wien und Hartberg, im Schnitt waren 494.000 bei 20 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei; in den jungen Zielgruppen wurden 22 (E–49) bzw. 21 Prozent Marktanteil (E–29 ) erreicht – das ist der Topwert für ein ÖFB-Cup-Spiel in der Herbstphase seit 2023.

-- Gegen „Das Vergessen“ kämpfte Julia Koschitz am 19. und 20. Oktober in insgesamt sechs Folgen der gleichnamigen ORF/ARD-Degeto-Serie – und im Schnitt 513.000 bei 22 Prozent Marktanteil (18 bzw. 25 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) waren dabei.

-- Topwerte für ORF/ARD-Degeto-Krimireihe „Tiroler Blut“: Bis zu im Schnitt 730.000 (5. Oktober) Zuseher:innen begleiteten Ursula Strauss bei 26 Prozent Marktanteil auf Verbrecherjagd; im Schnitt erreichten beide Folgen 699.000 Zuschauer:innen bei 26 Prozent Marktanteil sowie 20 bzw. 25 Prozent MA in den jungen Zielgruppen.

-- Bis zu 610.000 Sportfans sahen am 11. Oktober den Formel-1-Grand-Prix von Singapur, im Schnitt verfolgten 570.0000 bei 44 Prozent Marktanteil (49 bzw. 59 Prozent in den jungen Zielgruppen) das Rennen; ebenso spannend wie das Formel-1-Rennen verlief danach das Bundesliga-Livespiel LASK gegen Rapid – und bis zu 415.000 und im Schnitt 371.000 Zuschauer:innen bei 22 Prozent Marktanteil (24 bzw. 39 Prozent bei den Jungen) waren via ORF 1 live dabei.

-- Abschluss von vier Nations-League-Spielen hintereinander im ORF: Das Match Österreich gegen Kosvo ließen sich am 4. Oktober bis zu 1,070 Millionen nicht entgehen; im Schnitt waren 930.000 (zweite Halbzeit) bei 37 Prozent Marktanteil dabei, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 52 bzw. 72 Prozent MA.

Oktober-Topwerte in ORF 2

-- Die ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“ widmete sich von 10. bis 17. Oktober in einem multimedialen Schwerpunkt dem weit verbreiteten, oft unterschätzten Gesundheitsfaktor Stress: Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 2,319 Millionen Zuseher:innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchste Reichweite verzeichnete dabei „Stöckl live“ (14. Oktober) mit im Schnitt 331.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 14 Prozent Marktanteil.

-- Ein Publikumshit auch in der 13. Ausgabe: „9 Plätze – 9 Schätze“ ließen sich am 26. Oktober bis zu 1,002 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen, durchschnittlich waren 956.000 bei 39 Prozent Marktanteil (27 Prozent bei 12–49 und 24 Prozent bei 12–29) via ORF 2 live dabei; damit erreichte die diesjährige Ausgabe den bisher höchsten Marktanteil (12+) und ebenso in der Zielgruppe 12-49 Jahre.

-- Insgesamt 2,725 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, sahen Programm zum Nationalfeiertag – vom „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ um 9.10 Uhr über eine „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ (10.45 Uhr), die Fit-Aktion „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ (13.25 Uhr) oder die „Austria 26“-Gala bis hin zu „9 Plätze – 9 Schätze“

Oktober-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt „Die Piefke-Saga: Die Animation“ (23. Oktober) mit 130.000 RW bei 8 Prozent Marktanteil an, gefolgt von „Thomas Stipsits – Zwischen Stinatz und Olymp“ (25. Oktober) mit 128.000 Reichweite bei 6 Prozent MA an und „Österreich, deine Generationen – Die Babyboomer“ (24. Oktober) mit 115.000 RW bei 5 Prozent MA.

Streaming: Oktober-Rekord

Neue Oktober-Rekorde verbuchten die ORF-Videostreams – insbesondere durch die Nutzung über den digitalen Flagshipstore ORF ON: Ein Gesamtnutzungsvolumen von 498 Millionen Minuten sowie 103 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 15,1 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) bedeuten für die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos des ORF bei allen drei Kennwerten die bisher stärksten Oktober-Werte seit Einführung der Online-Bewegtbild-Messung im Jahr 2017 (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen).

Zu den Highlights im Fiction- und Unterhaltungsbereich zählten u. a. die Thriller-Serie „Das Vergessen“, die Krimi-Reihe „Tiroler Blut“, die neue „Soko Linz“-Staffel und „Willkommen Österreich“. Im Sportbereich erzielten v. a. Fußball- und Formel-1-Streams sowie der Ski-Weltcup-Auftakt großes Publikumsinteresse, Schwerpunktthemen im Infobereich waren z. B. die Berichterstattung über den Führungswechsel in der SPÖ. Das am meisten genutzte Video-on-Demand im Oktober war eine Folge von „Das Vergessen: Spurlos im Moor“ mit 49.000 Durchschnittsreichweite, Top-Live-Stream war die 2. Halbzeit des Fußball-Nations-League-Spiels Kosovo – Österreich am 4. Oktober mit einer Durchschnittsreichweite von 85.000.