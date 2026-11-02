Hollywood-Glamour für Wiens Ballnächte: Das sind die Balltrends 2026/27

Wien (OTS) -

Die Ballsaison steht vor der Tür, und die Frage aller Fragen lautet: Was ziehe ich an? Die Antwort kommt aus Wien, mit einer großen Portion Hollywood. Die Wiener Mode- und Friseurinnung haben gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien die „Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27“ präsentiert. Das Motto: eine Hommage an die großen Stilikonen der Filmgeschichte, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Rita Hayworth und Mia Farrow, verbunden mit der Eleganz der Wiener Ballkultur.

Dafür schlüpften die Stars der Vereinigten Bühnen Wien im Oktober im Ronacher in Ballroben von Wiener Modemacherinnen und Modemachern. Für die Frisuren sorgten Wiener Friseurinnen und Friseure. Bei der Präsentation im Wintergarten des Ronacher waren die Musicalstars am Montag persönlich dabei und signierten die Sujets.

Mitternachtsblau ist das neue Schwarz

Die Farben der Saison sind klar: Mitternachtsblau wirkt elegant und geheimnisvoll und löst das klassische Schwarz ab. Knalliges Pink ist für alle, die auffallen wollen. Und alle Metallicfarben, allen voran viel Gold und Silber, sorgen für Hollywood-Glanz unter den Lustern. Getragen werden die Farben entweder Ton in Ton von Kopf bis Fuß oder mutig kombiniert, etwa Pink zu Mitternachtsblau. Ganz oben auf der Trendliste steht außerdem Spitze, als ganzes Kleid oder als raffiniertes Detail. Dazu kommen Pailletten, die bei jedem Walzerschritt funkeln.

Frisuren wie auf dem roten Teppich

Auch bei den Frisuren gibt Hollywood den Ton an. Gefragt sind der Audrey-Chignon, ein eleganter Hochsteckdutt wie in „Frühstück bei Tiffany“, und glänzende Vintage-Wellen, die seit den 1940er-Jahren über den roten Teppich fließen. Wer es mutiger mag, wählt den gelockten Marilyn-Bob oder einen frechen Pixie-Cut à la Mia Farrow.

„Ein Kleid aus Wien ist ein Stück Wiener Kultur“

„Wien ist die Ballhauptstadt der Welt, und die schönsten Ballkleider dafür entstehen hier, in den Ateliers unserer Wiener Meisterbetriebe. Jede Robe aus Wiener Hand ist ein Einzelstück: Wir nehmen Maß, wählen gemeinsam Stoff und Schnitt und passen jedes Detail so lange an, bis das Kleid perfekt sitzt. Ein Ballkleid muss einiges aushalten, stundenlanges Tanzen, Drehungen beim Walzer und eine lange Nacht. Diese Saison holen wir den Glamour von Marilyn Monroe und Audrey Hepburn nach Wien, in Mitternachtsblau, Pink und Silber, mit Spitze und Pailletten. Uns ist wichtig, dass sich jeder ein Kleid aus Wiener Hand leisten kann. Deshalb laden wir ab 11. November jeden Mittwoch zum Private Shopping in den Salon der Mode Wien, mit Ballkleidern zu leistbaren Preisen. Wer sich eine Robe maßschneidern lassen möchte, hat dafür noch bis zum Opernball Zeit. Mit einem Kleid aus Wien ist man auf jedem Ball ein Highlight, und trägt ein Stück Wiener Kultur“, sagt Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Mode und Bekleidungstechnik.

„Wie ein Star über das Parkett“

„Zum perfekten Ballauftritt gehört auch die perfekte Frisur. Sie muss zum Kleid, zur Persönlichkeit und zum Anlass passen – und natürlich die ganze Nacht halten, vom Eröffnungswalzer bis zur Quadrille um Mitternacht. In dieser Ballsaison lassen wir uns von den großen Hollywood-Ikonen inspirieren und interpretieren deren zeitlose Eleganz auf moderne, neue Weise. Vom klassischen Chignon einer Audrey Hepburn bis zu den glamourösen, glänzenden Wellen einer Rita Hayworth – die legendären Looks werden neu inszeniert und mit aktuellen Trends verbunden. Wer in ein exklusives Ballkleid investiert, sollte bei der Frisur nicht sparen. Denn selbst das schönste und teuerste Kleid entfaltet seine volle Wirkung erst dann, wenn Frisur, Make-up und Outfit ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die Frisur ist nicht nur ein Detail, sondern die Krönung des gesamten Ballauftritts. Dahinter stehen handwerkliches Können, Kreativität und fachliche Kompetenz. Mein Tipp: Rechtzeitig einen Termin beim Wiener Friseur vereinbaren und idealerweise eine Probefrisur machen lassen. So kann der große Abend entspannt und ohne Überraschungen beginnen. Unsere Wiener Friseurinnen und Friseure sorgen mit ihrem Können dafür, dass jede Ballbesucherin und jeder Ballbesucher mit Stil, Eleganz und einem Hauch Hollywood-Glamour über das Parkett schreitet“, so Gülten Karagöz, Landesinnungsmeisterin der Wiener Friseure.

„Große Bühne, großer Auftritt, großes Publikum“

„Wien steht für große Bühnen, große Emotionen und große Auftritte – im Musical genauso wie am Ballparkett. Was beide Welten verbindet, ist die Leidenschaft für Perfektion und die Kunst, Menschen zu begeistern. Dafür braucht es außergewöhnliches handwerkliches Können, Kreativität und ein Gespür für den besonderen Moment. Genau das zeichnet die Wiener Modedesignerinnen und -designer sowie die Wiener Friseurinnen und Friseure aus. Gemeinsam mit der Wiener Innung der Mode und Bekleidungstechnik und der Wiener Friseurinnung bringen unsere Künstlerinnen die Trends der Ballsaison 2026/27 zum Strahlen – und zeigen, wie viel Bühnenmagie auch in einem perfekten Ballauftritt steckt“, so Christian Struppeck, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien.

Private Shopping für die Ballsaison: Das „En Suite Ballmoden-Special“

Eine Wiener Designerrobe muss kein Vermögen kosten. Beim „En Suite Ballmoden-Special“ öffnet die Mode Wien ab 11. November jeden Mittwoch ihre Türen in der Wiener Innenstadt, zum Private Shopping für alle Ballbegeisterten. In entspannter Atmosphäre gibt es atemberaubende Ballkleider und extravagante Abendmode zu leistbaren Preisen, ob für den glamourösen Ball, die Cocktailparty oder die elegante Abendveranstaltung.

Wiener Kollektion an Debütantinnenkleidern in Weiß

Ein besonderes Highlight für alle, die heuer ihren großen Auftritt beim Eröffnungswalzer haben: Die Mode Wien bietet eine eigene Kollektion an Debütantinnenkleidern in Weiß. Und wer es ganz exklusiv möchte, lässt sich seine Robe von Wiener Meisterbetrieben maßschneidern, rechtzeitig bis zum Opernball.

En Suite Ballmoden-Special auf einen Blick:

Vom 11. November 2026 bis 3. Februar 2027, jeden Mittwoch (außer 23.12., 30.12. und 6.1.), je 14 bis 19 Uhr

Mode Wien, Fütterergasse 1, 2. Stock, 1010 Wien

Anmeldung unter [email protected] oder 0677 / 639 622 21

Die Style Bible zum Mitnehmen

Die Style Bible liegt als Magazin in einer Auflage von 20.000 Stück in den Häusern der Vereinigten Bühnen Wien auf. Ein Making-of-Video zeigt, wie die Musicalstars beim Shooting im Ronacher zu Hollywood-Diven wurden.

Fotolink

„Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27“ - © Sarah Katharina

Ballmoden Bibel 26/27 BTS & Pressefotos – Google Drive

Videolink:

Making-of-Video „Behind the scenes - Style Bible: Wiener Balltrends 2026/27 “ - © FACE

Ballmoden Bibel 26/27 Rohmaterial – Google Drive