Festival „texte & töne“ 2026 des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Ensemble plus und dem Literaturhaus Vorarlberg lädt der ORF Vorarlberg am Samstag, dem 7. November 2026, zum Festival „texte & töne“ ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Von 15.00 bis 23.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, neue Musik und Literatur in und aus Vorarlberg live und bei freiem Eintritt kennenzulernen. Die besondere Festivalatmosphäre lädt dazu ein, nach Belieben zu kommen und zu gehen.

Vielseitiges Programm mit sechs Uraufführungen

Insgesamt sechs Uraufführungen präsentieren das Symphonieorchester Vorarlberg und das Ensemble plus mit Werken von Marcus Nigsch, Richard Dünser, Martin Theodor Gut, Maria Gstättner, Martin Ritter und Oliver Biedermann. Weiters zur Aufführung kommen Werke von Petra Stump-Linshalm, Peter Herbert, Unsuk Chin und Magnus Lindberg. Mit Zeno Baldi und Lorenzo Romano sind zudem zwei internationale Komponisten vertreten, die das Festivalprogramm durch spannende musikalische Perspektiven bereichern. Es dirigieren Paul-Boris Kertsman und Thomas Gertner.

Starke Stimmen aus der Literatur

2026 sind bei „texte & töne“ literarische Beiträge der vielfach ausgezeichneten deutschen Schriftstellerin Ulrike Draesner („Radio Silence“), Christina Walker („Verteidigung eines Gartens“) und Domi Wendland („Immer alles anders“) gemeinsam mit Florian Eb zu hören. In den Pausen lädt der Festival-Büchertisch zum gemütlichen Stöbern ein.

Jasmin Ölz und Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg moderieren dieses Festival und führen Interviews mit den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern. Der ORF Vorarlberg zeichnet diese Veranstaltung auf, Auszüge sind später im Programm des ORF-Kulturradiosenders Ö1 sowie bei ORF Radio Vorarlberg zu hören.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein an zeitgenössischer Musik und moderner Literatur interessiertes Publikum genießt jedes Jahr das Festival ‚texte und töne‘ bei uns im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg. Gemeinsam mit dem Symphonieorchester Vorarlberg, dem Ensemble plus und dem Literaturhaus Vorarlberg dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher erneut auf ein ausgezeichnetes musikalisches und literarisches Potpourri freuen.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „‚texte & töne‘ bringt neue, spannende Impulse aus der Welt der zeitgenössischen Musik und Literatur aus Vorarlberg und weit darüber hinaus zu den Festival-Besucherinnen und -Besuchern. Wir freuen uns über alle, die sich inspirieren, anregen und ins Staunen versetzen lassen.“