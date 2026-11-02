Ulla Kramar-Schmid buchstabiert sich für neue „Dok 1“-Ausgabe durch „Das ABC der Bürokratie“

Wien (OTS) -

International rückt man der Bürokratie mit der Kettensäge zu Leibe. In Österreich gibt es dafür einen eigenen Staatssekretär, ein Entbürokratisierungspaket wurde vorgestellt. Aber reicht das? Für die aktuelle „Dok 1“-Ausgabe „Das ABC der Bürokratie“ übernimmt Ulla Kramar-Schmid als Gastmoderatorin und buchstabiert sich am Mittwoch, dem 4. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON durch das Land der Ämter, Instanzenwege, Formulare und Bescheide.

Dabei trifft sie Menschen, die im Kreis geschickt werden: Der junge Rollstuhlfahrer Noah Fenninger aus Eugendorf soll seine Führerscheinprüfung mit einem Auto absolvieren, das es noch gar nicht gibt. Der Wirt Karl Wögerer aus Feldkirchen an der Donau muss für eine neue Hebeanlage in seiner Backstube jahrelang mit Bezirkshauptmannschaft und Arbeitsinspektorat kämpfen. Der Raum ist nicht hoch genug – dabei wollte er nur einem Mitarbeiter mit Rückenproblemen helfen. Der burgenländische Bio-Bauer Markus Holzschuster muss nach dem Kalender statt nach dem Wetter anbauen, auch bei fehlendem Niederschlag. Und die Unternehmerin Tamara Hanl liefert wegen der neuen EU-Verpackungsverordnung nur noch nach Deutschland.

Außerdem will Ulla Kramar-Schmid wissen, warum ein in Bosnien an einer Universität ausgebildeter Krankenpfleger trotz Fachkräftemangels hierzulande fast die ganze Ausbildung wiederholen muss, bevor er das machen darf, was er ohnehin schon in Bosnien einmal gelernt hat. Und sie findet heraus, dass ein Tanzlehrer mit Walzer und Foxtrott nicht überall gleich weit kommt: Was in einem Bundesland ohne Weiteres erlaubt ist, braucht im nächsten nämlich eine jahrelange Ausbildung samt eigenem Gesetz. Eine „Dok 1“ von A bis Z mit Ulla Kramar-Schmid und mit der Frage, ob in diesem Land manches vielleicht doch ein wenig einfacher ginge.