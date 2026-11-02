bank99 erweitert Geschäftsfeld: business99 für Klein- und Mittelbetriebe (KMU)

Wien (OTS) -

Mit einem umfassenden Filialnetz in ganz Österreich ist die bank99 überall dort, wo es auch die heimischen Unternehmen sind. Laut Wirtschaftskammer Österreich sichern sie knapp zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft – ein Grund mehr, die Finanzen immer geordnet und im Blick zu haben mit einfachen Produkten und fairen sowie transparenten Konditionen. Mit einem neuen Geschäftskonto-Paket bietet die bank99 seit Kurzem genau das: Je nach Umsatz, Buchungsvolumen und Bargeldbedarf können Unternehmer*innen zwischen drei Kontomodellen wählen (smartkonto99 business, aktivkonto99 business, topkonto99 business). Ergänzende Sparprodukte und eine Firmenkreditkarte runden das Angebot ab.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: „Kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, gerade abseits der Ballungsräume. Überall dort sind wir auch mit unserem Filialnetz präsent. Mit business99 bieten wir Unternehmen ein schlankes, transparentes Paket aus Konto, Karte und Sparprodukten – digital nutzbar und mit Betreuung vor Ort. Damit schließen wir eine Lücke in unserem Angebot und sind nun auch für Unternehmen erste Anlaufstelle in Finanzfragen – vom ersten Gehaltskonto bis zur Firmenfinanzierung.“

Das smartkonto99 business mit unbegrenzten Buchungszeilen ist für Betriebe mit Kontoein- oder -ausgängen unter 250.000 Euro konzipiert, aktivkonto99 business und topkonto99 business richten sich an größere Unternehmen. Die Kontoführung beginnt bei 9,99 Euro monatlich* und ein Wechsel zwischen den Modellen ist jederzeit möglich. Online-Banking, App und Debitkarte sind in allen Varianten enthalten.

Rücklagen für Steuern, Saisonschwankungen und Investitionen

Für Rücklagen, etwa für Steuervorauszahlungen, saisonale Schwankungen oder geplante Investitionen, steht sparen99 business zur Verfügung. Die Sparprodukte sind vom Geschäftskonto getrennt geführt, aber mit diesem verknüpft und es fallen keine Kontoführungsgebühren an. Zur Wahl stehen flexsparen99 business als Tagesgeld ohne Mindesteinlage und fixsparen99 business als Festgeld mit sechs-, zwölf- oder 24-monatiger Laufzeit.

Optional wird die Mastercard World Business Traveller unseres Partners card complete Service Bank AG in den Stufen Gold und Black angeboten, die unter anderem eine Reisestornoversicherung sowie Zugang zur VIENNA Lounge und zum FastTrack am Flughafen Wien umfasst.

Vollständig digitale Kontoeröffnung

Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig online, der digitale Kontowechselservice ermöglicht im Anschluss eine Fortführung des Zahlungsverkehrs. Bei Beratungsbedarf steht das bank99-Team telefonisch, nach Terminvereinbarung per Video-Telefonie oder in den Filialen österreichweit zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Einzelunternehmen – eingetragen oder nicht, einschließlich Selbstständiger und Freiberufler*innen – sowie Personengesellschaften (OG, KG) und Kapitalgesellschaften (GmbH, AG, FlexKapG, GmbH & Co KG).

Zum Start des neuen Angebots ist die Kontoführungsgebühr bei Eröffnung eines Geschäftskontos für bis zu zwölf Monate** sowie die Kreditkartengebühr für ein Jahr gratis***. Bei flexsparen99 business gibt es zudem für Neukund*innen einen Aktionszinssatz von 2,75 Prozent p.a. für die ersten drei Monate. Details dazu sind unter bank99.at/business erhältlich.

Fakten auf einen Blick

(Stand: November 2026)

Anlass / Thema: Mit business99 erweitert die bank99 ihr Geschäftsfeld um ein Geschäftskonto-Paket für Einzelunternehmen, Personen- sowie Kapitalgesellschaften.

Produkt / Service / Objekt: Je nach Umsatz, Buchungsvolumen und Bargeldbedarf stehen smartkonto99 business, aktivkonto99 business und topkonto99 business zur Wahl; Online-Banking, App und Debitkarte sind in allen Varianten enthalten.

Kennzahlen: Die Kontoführung beginnt bei 9,99 Euro monatlich*; das smartkonto99 business mit unbegrenzten Buchungszeilen ist für Betriebe mit einem Jahresumsatz unter 250.000 Euro konzipiert.

Produkt / Service / Objekt: sparen99 business umfasst flexsparen99 business als Tagesgeld ohne Mindesteinlage und fixsparen99 business als Festgeld mit sechs-, zwölf- oder 24-monatiger Laufzeit.

Besonderheit / Technologie: Die Eröffnung von business99 erfolgt vollständig online; der digitale Kontowechselservice ermöglicht im Anschluss eine Fortführung des Zahlungsverkehrs.

Verfügbarkeit / Zeitraum: Zum Start ist die Kontoführungsgebühr bei Eröffnung eines Geschäftskontos für bis zu zwölf Monate** sowie die Kreditkartengebühr für ein Jahr gratis***; bei flexsparen99 business gilt für die ersten drei Monate ein Aktionszinssatz von 2,75 Prozent p.a.

Quelle: bank99 AG

*Die monatliche Kontoführungsgebühr beträgt Ꞓ 19,99. Solange die jährlichen Kontoein- oder -ausgänge Ꞓ 250.000 nicht überschreiten, wird ein Rabatt von Ꞓ 10 auf die Kontoführungsgebühr gewährt. Bei Überschreitung entfällt der Rabatt; es gilt die reguläre monatliche Kontoführungsgebühr.

** Bei Neueröffnung eines smart-, aktiv- oder topkonto99 business im Aktionszeitraum von 1.10.-31.12.2026 entfällt die Kontoführungsgebühr für 6 Monate ab Kontoeröffnung. Wird zusätzlich im Aktionszeitraum ein Kontowechselservice beauftragt, entfällt die Kontoführungsgebühr für weitere 6 Monate (insgesamt für 12 Monate ab Kontoeröffnung). Danach wird die vereinbarte Kontoführungsgebühr verrechnet. Die Aktion gilt ausschließlich für Neukund*innen und kann pro Unternehmen nur einmal im Aktionszeitraum in Anspruch genommen werden.

***Die Kartengebühr für die Kreditkarte entfällt für die ersten 12 Monate ab Ausstellung der Kreditkarte; danach gilt die im Kreditkartenvertrag vereinbarte jährliche Kartengebühr. Das Angebot gilt bis 31.12.2026 für Inhaber*innen eines smartkonto99 business, aktivkonto99 business oder topkonto99 business, die bislang keine von der bank99 AG als Kreditkartenvermittlerin vermittelte Kreditkarte besitzen. Die bank99 AG tritt als Vermittlerin auf, der Vertrag kommt mit der card complete Service Bank AG zustande; die Ausgabe der Kreditkarte erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Bonitätsprüfung durch die card complete Service Bank AG.