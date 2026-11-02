SP-Ludwig/Neumayer: „Wien zeigt, wie erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik funktioniert“

Wien (OTS) -

Wien zeigt, dass Beschäftigungswachstum und sinkende Arbeitslosigkeit auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten möglich sind. Seit über fünf Jahren steigt die Beschäftigung in der Bundeshauptstadt durchgehend und deutlich stärker als im österreichweiten Durchschnitt. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitssuchenden im Oktober bereits den neunten Monat in Folge gesunken, zuletzt um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit entwickelt sich Wien entgegen dem Bundestrend.

„In Wien kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz – und das mit Erfolg. Wien zeigt, dass es auch in fordernden Zeiten möglich ist, Beschäftigung zu steigern und die Zahl der Arbeitssuchenden deutlich zu senken. Deshalb investieren wir weiter in gezielte Beschäftigungsprogramme – mit dem waff haben wir ein einzigartiges Instrument dafür geschaffen. Gleichzeitig sehen wir uns genau an, was wir noch tun können, um das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln. Dazu gehören vor allem Investitionen in Zukunftsbranchen. Bei der kommenden Landeshauptleute-Konferenz werden wir genau diese Themen gemeinsam besprechen“, so SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Für die SPÖ Wien ist diese Entwicklung das Ergebnis einer konsequenten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Wien konnte als einziges Bundesland die Rezession abwehren und durchgehend Wirtschaftswachstum verzeichnen. Gleichzeitig setzt die Stadt mit der Frauenstiftung, der Joboffensive für Jugendliche, der Joboffensive 50+ und dem Jugendcollege gezielt dort an, wo Menschen zusätzliche Unterstützung beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt benötigen.

„Wir machen Wirtschaft mit Haltung. Wir investieren wir nicht nur in unseren Wirtschaftsstandort, sondern auch in die Menschen. Mit gezielten Beschäftigungsprogrammen und Qualifizierungsangeboten schaffen wir neue Perspektiven und verbessern insbesondere auch die Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt. Denn wirtschaftliche Unabhängigkeit und gleiche Chancen dürfen keine Frage des Geschlechts sein“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA.

Equal Pay Day: Wien zeigt, wie Gleichstellung am Arbeitsmarkt gelingen kann

Anlässlich des österreichweiten Equal Pay Day am 5. November verweist die SPÖ Wien auf die Bedeutung gezielter Frauenförderung. Wien weist österreichweit die geringste Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern auf. Gleichzeitig ist die Bundeshauptstadt bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf führend: Rund 89 Prozent der betreuten Kinder besuchen Einrichtungen mit Öffnungszeiten, die eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern ermöglichen.

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Gleiche Arbeit muss auch gleich bezahlt werden. Dass Wien österreichweit die geringste Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern aufweist, ist erfreulich, aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Echte Gleichstellung bedeutet auch gleiche Chancen auf Beschäftigung, beruflichen Aufstieg und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mit beitragsfreien Kindergärten, ganztägigen Betreuungsangeboten und gezielter Frauenförderung schaffen wir in Wien die Voraussetzungen dafür.“

„Nirgendwo sonst in Österreich ist Kinderbetreuung so gut mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar. Gleichzeitig eröffnen wir Frauen mit dem waff und der Frauenstiftung neue berufliche Perspektiven. Das stärkt ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und unseren Wirtschaftsstandort“, so Neumayer.

Ludwig und Neumayer abschließend: „Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen, dass gezielte Investitionen in Beschäftigung, Qualifizierung und unseren Wirtschaftsstandort Wirkung zeigen. Unser Anspruch ist, dass alle Wienerinnen und Wiener die Chance auf einen guten Arbeitsplatz, ein faires Einkommen und ein selbstbestimmtes Leben haben. Dafür arbeiten wir in Wien jeden Tag.“ (Schluss)