- 02.11.2026, 11:15:02
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AVISO - PK: Das Geschäft mit der Stadt - Wiens dubioses Millionennetzwerk
Stadtrechnungshofprüfung zur Zusammenarbeit von Stadt Wien und Wirtschaftskammer sowie zu Beraterverträgen, Inseraten und Medienkooperationen
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.
Teilnehmer: FPÖ-Klubobmann im Wiener Rathaus, LAbg. Maximilian Krauss und FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker
Thema:
Das Geschäft mit der Stadt - Wiens dubioses Millionennetzwerk Stadtrechnungshofprüfung zur Zusammenarbeit von Stadt Wien und Wirtschaftskammer sowie zu Beraterverträgen, Inseraten und Medienkooperationen
Wann: Dienstag, 2. November 2026, 10.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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