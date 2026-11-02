AVISO - PK: Das Geschäft mit der Stadt - Wiens dubioses Millionennetzwerk

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: FPÖ-Klubobmann im Wiener Rathaus, LAbg. Maximilian Krauss und FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker



Thema:

Das Geschäft mit der Stadt - Wiens dubioses Millionennetzwerk Stadtrechnungshofprüfung zur Zusammenarbeit von Stadt Wien und Wirtschaftskammer sowie zu Beraterverträgen, Inseraten und Medienkooperationen

Wann: Dienstag, 2. November 2026, 10.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!