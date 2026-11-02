Grüne Paradiese – Schlossgärten in Tschechien

St. Pölten (OTS) -

Einst waren sie die Träume von Fürsten und Freiherren, jetzt sind sie grüne Paradiese und vielbesuchte Ausflugsziele in Tschechien. Auch für viele österreichische Touristen.

Der Film des ORF Landesstudios Niederösterreich aus der Reihe „Unterwegs beim Nachbarn“ (Gestaltung: Barbara Baldauf, Kamera: Franz Cee) zeigt fünf Schlossgärten in Österreichs nördlichem Nachbarland Tschechien.

Das Schloss und die Schlossgärten von Lednice, nur 10 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt, werden jährlich von 300.000 Menschen besucht. Die Schlossanlage von Lednice ist Teil der UNESCO-Welterbestätte „Kulturlandschaft Lednice-Valtice“, einer hunderte Hektar großen, künstlich angelegten Naturlandschaft mit Teichen, Alleen und Gärten. Dazu gehört auch die Anlage von Schloss Valtice. Sie liegt nur drei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt und ist ebenso wie Lednice im Auftrag der dort über Jahrhunderte regierenden Liechtensteiner erbaut worden.

Ebenfalls in der Doku zu sehen sind die großflächigen Gärten von Schloss Milotice, die blühende Liebeserklärung von Schloss Buchlovice und der mit hohem gärtnerischem Können restaurierte Garten von Schloss Lysice nördlich von Brünn. Alle diese Gärten und die dazugehörenden Schlösser haben eine lange Geschichte. Und allen gemeinsam ist, dass die ehemaligen Auftraggeber zeigen wollten, wieviel Kunstsinn und wieviel Wohlstand sie haben. Manch einer hat sich für die Anlage der Gärten verschuldet, ein anderer hat in Schloss und Garten eine Liebeserklärung an seine Frau manifestiert. An allen diesen Gärten haben bedeutende Gartenarchitekten mitgeplant und hunderte Arbeiter haben tagtäglich daran gearbeitet. Was sie nur mit ihren Händen zustande gebracht haben, zeigt sich auch heute noch in einzigartigen Glashäusern, wunderschönen Orangerien, Gärten in französischem und italienischem Stil und englischen Landschaftsparks.

Und dass auch viele tschechische Touristen Österreichs Schlösser besuchen, zeigt die Doku bei einem Besuch im Garten von Schloss Schrattenthal im Weinviertel in Niederösterreich.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer