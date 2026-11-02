In Wien wächst ein neuer Wald – Familien pflanzen Bäume beim „Wald der jungen Wienerinnen und Wiener“

Wien (OTS) -

Ein gemeinsamer Beitrag zum Klimaschutz, der auch noch richtig Spaß macht: Am Samstag, den 7. November 2026 (10:00 bis 15:00 Uhr), lädt die traditionelle Aufforstungsaktion „Wald der jungen Wiener*innen“ Familien mit Kindern in die Donaustadt ein. Auf einer Ackerfläche am Telephonweg setzen Jung und Alt gemeinsam mit Förster*innen der Stadt Wien und WIENXTRA Maskottchen Holli rund 9.000 heimische Jungpflanzen in die Erde, darunter Eschen, Eichen und Hagebutten.

Neben der Pflanzaktion erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Rahmenprogramm rund um den Lebensraum Wald. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Alle Wiener Familien und Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, Teil dieser Gemeinschaftsaktion zu werden.

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky betonen: „Der ‚Wald der jungen Wiener*innen‘ ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt in unserer Stadt. Es geht nicht nur darum, Bäume zu pflanzen, sondern gemeinsam etwas Großes zu schaffen. Wenn Kinder mit ihren Familien anpacken, erleben sie das wunderbare Gefühl: Wir können miteinander etwas verändern und unsere Zukunft aktiv gestalten. „Wiens Wälder sind unverzichtbar für das Klima, die Artenvielfalt und die Lebensqualität in unserer Stadt. Mit jeder neuen Waldfläche investieren wir in die Zukunft Wiens und schaffen wertvolle Naturräume für kommende Generationen. Aktionen wie der ‚Wald der jungen Wiener*innen‘ zeigen, dass Klimaschutz direkt vor unserer Haustür beginnt und dass alle dazu beitragen können.“

„Mit der Pflanzung heimischer Baum- und Straucharten schaffen wir neue Lebensräume und stärken die Vielfalt in unseren Wäldern. Gleichzeitig können die Wiener*innen selbst mithelfen, dass auch kommende Generationen von einem grünen und lebenswerten Wien profitieren“, sagt DIin Petra Wagner, Leiterin des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs (MA 49).

Spiel, Forschung und Puppentheater unter freiem Himmel

Für Abwechslung zwischen den Pflanz-Einsätzen sorgen zahlreiche Mitmachstationen:

Bunte Gummistiefel werfen beim Bauerngolf

Brettspiele, Karten- und Würfelspiele rund um Wildtiere und Umweltthemen spielen mit der WIENXTRA-Spielebox

Aufführungen der Puppenbühne Träumeland mit „Kasperlinchen“ (11:30 & 13:30 Uhr)

Jede Menge Bastelspaß mit Naturmaterialien: duftende Seifen machen, Fantasiewesen aus Ton und Naturmaterialien formen, Eco-Print mit Pflanzen und Naturfarben und vieles mehr

Natur hautnah erleben: Bodentiere unter dem Mikroskop beobachten, Tiere an ihren Spuren, Federn und Fellen oder Bäume an ihren Blättern erkennen, und viele weitere Naturstationen bieten spannende Einblicke

Boden-Experimente mit Vienna Open Lab

Infos rund um den Lebensraum Wald sowie Artenschutz und Renaturierung

Kulinarische Stärkung: Für das leibliche Wohl gibt es einen Verkauf von Wild-Leberkäse-Semmeln von Wiener Gusto und Bio-Traubensaft vom Weingut Cobenzl sowie einen Langos-Food Truck. Ausreichend Trinkwasser und auch Warmgetränke bitte selbst mitbringen.

Nachhaltiger Klimaschutz seit 1985

Durch die jährliche Pflanzaktion „Wald der jungen Wienerinnen und Wiener“ wächst der Wiener Wald pro Jahr um 50.000 bis 100.000 Quadratmeter. Die neu entstandenen Flächen tragen nicht nur zu einem gesunden Stadtklima bei, sondern bieten auch Lebensraum für heimische Wildtiere wie Rehe, Hasen, Fasane und Nachtfalter. Die Aufforstungskation wird seit 1985 von WIENXTRA gemeinsam mit der Stadt Wien (Abteilungen Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb sowie Bildung und Jugend) veranstaltet.

Termin:

Samstag, 7. November 2026 von 10:00-15:00

Ort: 22., Telephonweg 25 (zwischen Simonsgasse und Rosenbergstraße)

Teilnahme: Gratis und ohne Anmeldung

Anreise mit Öffis: Autobus 26A Rosenbergstraße

Hinweis für Besucher*innen: Die Aufforstungsfläche ist ein Acker. Festes Schuhwerk und unempfindliche, wetterfeste Kleidung werden empfohlen. Trinkwasser und/oder Warmgetränke bitte mitbringen. Es gibt keine Parkplätze vor Ort.

Weitere Infos unter wienxtra.at