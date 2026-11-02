Lichtergarten "Imperial Lights" Schlosspark Schönbrunn

Österreich (OTS) -

Lichtergarten „IMPERIAL LIGHTS“ im Schlosspark Schönbrunn kehrt zurück

Von 6. November 2026 bis 6. Jänner 2027 findet das imperiale Highlight des Winters in Wien bereits zum zweiten Mal statt. Barocke Lichtinstallationen, kaiserliche Throninsignien und neue spektakuläre Garteninstallationen laden zu einem weihnachtlichen Rundgang im Schlosspark des UNESCO Weltkulturerbes Schloss Schönbrunn ein.

Wiens strahlende Geschichte erleben

Mit „Imperial Lights“ verwandelt sich der Schlosspark Schönbrunn im Bereich des Kronprinzengartens und darüber hinaus in eine opulente Lichterwelt. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abendlicher Rundgang durch kunstvolle Installationen, die barocke Eleganz mit modernem Lichtdesign vereinen – eigens entworfen für die bekannte UNESCO-Welterbestätte Schloss Schönbrunn. Höhepunkte sind Lichtinstallationen nach dem Vorbild der Kaiserzeit sowie Wiens größte Sound-to-Light-Lichtershow, welche die historische Pracht des Schlossparks Schönbrunn in ein neues, strahlendes Licht taucht.

Eine der Neuerungen wird eine opulente Lichtinstallation mit über 5.000 selbst leuchtenden Rosen sein. So zaubert „Imperial Lights“ ein romantisches Rosenmeer in den winterlich schlafenden Schlosspark Schönbrunn.

Ein nächtlicher Spaziergang voller Magie

Der rund 60- bis 90-minütige Rundgang eröffnet neue Perspektiven auf das kulturelle Erbe Wiens und die Geschichte der Monarchie und lädt zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Klein und Groß ein. Zwischen den glanzvollen Lichtinstallationen können Gäste kleine Snacks, Punsch, Glühwein und alkoholfreie Getränke genießen – perfekt für einen stimmungsvollen Winterabend.

Veranstaltungsdetails & Tickets

„Imperial Lights“ findet ab dem 6. November täglich ab 16:30 Uhr im Schlosspark Schönbrunn statt.

Der Eingang befindet sich beim Meidlinger Tor, nur wenige Schritte von der U4-Station Schönbrunn entfernt. Öffentliche Parkplätze sind begrenzt verfügbar, weshalb die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen wird.

Tickets ab 24 Euro sind ab sofort auf www.lichtergarten.at erhältlich.





Imperial Lights im Schlosspark Schönbrunn

06.11.2025 bis 01.01.2026

Täglich ab 16:30 Uhr geöffnet (außer 24.12.2026)

Meidlinger Tor, Meidlinger Fahrstraße, 1130 Wien

Tickets auf www.lichtergarten.at

Pressekontakt

Gottfried Fragner

+43 664 504 28 22

[email protected]

MagMag Events GmbH

Leystrasse 43 1200 Wien