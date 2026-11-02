Deutsch (SPÖ) zum Arbeitsmarkt: „Wien ist der Jobmotor Österreichs“

Wien (OTS) -

„Wie unser Bürgermeister Dr. Michael Ludwig richtig sagt: In Wien kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz – und das mit Erfolg. Österreichweit steigt die Zahl der Arbeitssuchenden, bei uns sinkt sie bereits den neunten Monat in Folge. Gleichzeitig wächst die Beschäftigung in unserer Stadt deutlich kräftiger als im Bundesschnitt. Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer vorausschauenden Politik, die auf Solidarität und Lebensqualität setzt“, betont SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitales und Internationales.

Im Oktober 2026 waren in Wien 155.045 Personen arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das sind um 4.489 oder 2,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Bundesweit stieg dieser Wert im selben Zeitraum um 1.823 Personen beziehungsweise 0,5 Prozent auf 389.941. Neben Wien verzeichnete im Oktober nur Kärnten (-1,1 Prozent) einen Rückgang, in allen anderen Bundesländern nahm die Zahl zu. Seit Februar geht sie in Wien ununterbrochen zurück, während sie im Österreich-Schnitt seit Jahresbeginn Monat für Monat wächst, im August etwa um 2,3 Prozent.

67 Monate Beschäftigungsplus ohne Unterbrechung

Bei der Beschäftigung zeigt sich das gleiche Bild: Im September 2026 zählte Wien 946.692 Beschäftigte. Das ist ein Plus von 5.874 Personen oder 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, österreichweit betrug der Zuwachs lediglich 0,1 Prozent. Seit Jänner liegt das Wiener Wachstum durchgehend zwischen 0,6 und 0,9 Prozent, jenes des Bundes zwischen 0,0 und 0,5 Prozent. Im Jänner verzeichnete Österreich sogar einen Rückgang. Den letzten Beschäftigungsrückgang erlebte Wien im Februar 2021, als unmittelbare Folge des dritten harten Lockdowns während der COVID-Pandemie. Seither steigt die Beschäftigung in der Bundeshauptstadt 67 Monate lang ohne Unterbrechung. Im Österreich-Schnitt gab es in diesem Zeitraum wiederholt Rückgänge, zuletzt neben Jänner 2026 auch im Mai 2025, im November und August 2024 sowie im März 2024.

„In einer wachsenden Stadt wie Wien galt lange eine Faustregel: Mit der Bevölkerung steigen sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit. Heute erleben wir eine neue Entwicklung, nämlich mehr Jobs und zugleich weniger Menschen, die einen suchen. Diese Trendwende ist noch jung. Wir werden alles daransetzen, sie zu festigen“, so Deutsch.

Gezielte Programme und ein starker Standort

Für den Erfolg gibt es zwei zentrale Gründe. Der erste sind gezielte Beschäftigungsmaßnahmen für Gruppen, die am Arbeitsmarkt Aufholbedarf haben. Bürgermeister Ludwig hat in den ersten Monaten der laufenden Legislaturperiode die jüngsten davon initiiert und vorangetrieben: die Frauenstiftung, die Joboffensive für Jugendliche und die Joboffensive 50+. Darüber hinaus leistet das Jugendcollege bei jungen Geflüchteten sehr gute Arbeit. Der zweite Grund ist ein gestärkter Wirtschaftsstandort: Als einziges Bundesland konnte Wien durchgehend Wirtschaftswachstum erzielen und die Rezession erfolgreich abwehren.

„Mit dem WAFF haben wir in Wien ein einzigartiges Instrument geschaffen, um Menschen genau dort Rückenwind zu geben, wo sie ihn brauchen. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter. Ebenso klar ist: Wachstum fällt nicht vom Himmel. Investitionen in Zukunftsbranchen sind der Treibstoff für die Arbeitsplätze von morgen. Dass Bürgermeister Dr. Michael Ludwig diese Fragen bei der kommenden Landeshauptleute-Konferenz auf den Tisch legt, ist der richtige Schritt. Wir in Wien zeigen, dass gute Arbeit und eine starke Wirtschaft auch in fordernden Zeiten Hand in Hand gehen können“, schließt Deutsch. (Schluss) sh