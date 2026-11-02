Bis zu 732.000 Zuseher:innen bei „Der Geier – Blut und Zweifel“

Wien (OTS) -

Bis zu 732.000 und durchschnittlich 696.000 Zuseherinnen und Zuseher (vorläufige Gewichtung) waren mit dabei, als Philipp Hochmair in „Der Geier – Blut und Zweifel“ gestern, am Sonntag, dem 1. November 2026, in ORF 2 (weiterhin auf ORF ON) als ehemaliger Zeugenschützer auf Spurensuche ging. Der dritte Film der erfolgreichen ORF/ZDF-Krimireihe erreichte Marktanteile von 26 Prozent bzw. 14 Prozent (12–49) und 16 Prozent (12–29).

In weiteren Rollen des in Bad Gastein und Wien gedrehten Krimis spielen u. a. Patricia Aulitzky, Julia Koch, Jutta Speidel und Robert Stadlober. Regie führte Florian Baxmeyer nach einem Drehbuch von Timo Berndt. „Der Geier“ ist eine Produktion der Network Movie Film- und Fernsehproduktion und der Graf Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF und ORF – gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.