Lotto: Doppeljackpot am Sonntag – am Mittwoch warten 2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Mit einem Doppel- und einem Dreifachjackpot sowie zwei Sologewinnen endeten die Ziehungen am vergangenen Sonntag.

Da es erneut keinen Sechser gegeben hat, ist aus dem Lotto Jackpot der Sonntags-Ziehung nun ein Doppeljackpot geworden, bei dem es am kommenden Mittwoch um rund 2 Millionen Euro gehen wird.

Sologewinn Nummer eins gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl: Ein:e Tiorler:in war dabei mit dem zweiten von drei auf einem Normalschein angekreuzten Tipps erfolgreich und gewann rund 81.000 Euro.

LottoPlus

Sologewinn Nummer zwei gab es dann bei der ersten LottoPlus Ziehung. Auch dieser Gewinn geht nach Tirol, und hier war es der erste von drei Quicktipps, der zum Erfolg geführt hat. Bei der zweiten Ziehung ist ein Sechser ausgeblieben, wodurch die Gewinnsumme auf die 31 Fünfer aufgeteilt worden ist, die jeweils mehr als 4.300 Euro gewonnen haben. Für die beiden LottoPlus Sechser bei der nächsten Ziehung am Mittwoch warten je rund 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich hat es am Sonntag zum dritten Mal in Folge keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben. Somit kommt hier am Mittwoch ein Dreifachjackpot mit rund 600.000 Euro zur Ausspielung.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 1. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen