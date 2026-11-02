23. „Sturm der Liebe“-Staffel ab 4. November in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Ein unerwartetes Wiedersehen, eine gemeinsame Vergangenheit, jede Menge Gefühl und großes Tanzfieber: Romantisch, spannend und turbulent wird es wieder, wenn mit der 23. Staffel der ORF/ARD-Erfolgstelenovela ab 4. November 2026 – jeweils montags bis freitags um 14.45 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – ein neuer „Sturm der Liebe“ weht. Denn die abenteuerlustige DJane Emilia (Pippa Fee Rupperti) und Massimo (Jaime Ferkic) begegnen einander – erstmals in der Geschichte der Erfolgsproduktion – nicht zum ersten Mal. Das unerwartete Wiedersehen im Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof trifft beide wie ein Blitz – zumal Massimo inzwischen der Mann an Olivias (Soraya-Keltoum Bouabsa) Seite ist. Olivia ist Emilias ältere Schwester, die seit ihrer Kindheit ihre Vertraute und ihre wichtigste Bezugsperson ist.

„An Emilia finde ich besonders spannend, dass sie so impulsiv ist. Dadurch gerät bei ihr schnell alles außer Kontrolle. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Ihre Geschichte wird eine echte emotionale Achterbahnfahrt und hat mich so sehr gefordert. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera war dabei eine enorme Unterstützung“, so Pippa Fee Rupperti zu ihrer Rolle. 1998 in Wien geboren, absolvierte Pippa Fee Rupperti ihr Schauspielstudium an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte sie von 2022 bis 2024 als festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater Würzburg. Im Fernsehen wirkte sie unter anderem in „München Mord“ mit.

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Allen Bemühungen zum Trotz gelingt es Massimo (Jaime Ferkic) und Adam (Philip Birnstiel) nicht, Christoph (Dieter Bach) von ihrer Führungsstärke zu überzeugen. Werner (Dirk Galuba) scheint zu ihrem Leidwesen Christophs Ansicht zu teilen. Als plötzlich Massimos Vater in der Tür steht, ist Massimo von seinem Besuch begeistert, bis er den Grund für Alexanders (Gregory B. Waldis) Kommen erfährt. Emilia (Pippa Fee Rupperti) ist verblüfft, als ihre Schwester ihr vorwirft, ihre Ausbildung am Fürstenhof nicht ernst genug zu nehmen. Derweil entschließt sich Erik (Sven Waasner) stressbedingt zu einem radikalen Schritt.