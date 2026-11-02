  • 02.11.2026, 10:38:32
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Bis zu 741.000 sahen Antonellis Krönung zum Weltmeister im ORF

Mit im Schnitt 650.000 Reichweite Mexiko-Rekord; bis zu 359.000 sahen Wiener Derby

Wien (OTS) - 

Es war Motorsport-Historie, die gestern, am 1. November 2026, beim Grand Prix von Mexico City im ORF geschrieben wurde und bis zu 741.000 Formel-1-Fans ließen sich Kimi Antonellis Weltmeister-Stück nicht entgehen. Im Schnitt verfolgten 650.000 bei 31 Prozent Marktanteil (36 bzw. 38 Prozent in den jungen Zielgruppen) das Rennen, das nach langen Unterbrechungen fast bis Mitternacht dauerte, via ORF 1. Das ist Reichweitenrekord für einen GP von Mexiko!

Spannend ist weiterhin der Kampf um den Vizeweltmeister-Titel bzw. die Konstrukteurswertung, zu sehen etwa beim GP von Las Vegas am 21. November live im ORF.

Topwerte auch für das gestrige Derby Austria – Rapid live im ORF-1-Vorabend: Bis zu 359.000 sahen die zweite Halbzeit, im Schnitt waren 326.000 bei 19 Prozent Marktanteil (22 bzw. 28 Prozent MA in den jungen Zielgruppen) live dabei.

Auch die ORF-Videostreams vom Großen Preis von Mexiko wurden vom Publikum intensiv genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF (Übertragungen, Vor- und Nachberichterstattung, Highlight-Videos etc.) erzielten vom 30. Oktober bis inkl. 1. November bisher insgesamt 19,3 Millionen Nutzungsminuten, 910.000 Bruttoviews (Videostarts) und 326.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream des Grand-Prix-Wochenendes war das Rennen am 1. November mit einer Durchschnittsreichweite von 68.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

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