KURIER ROMY Branchenpreis 2026: 23 Nominierungen für ORF-(ko-)produzierte bzw. kofinanzierte Produktionen

Wien (OTS) -

Bei den KURIER ROMY-Branchenpreisen stehen jene Personen im Scheinwerferlicht, die hinter den Kulissen unverzichtbar für den Erfolg von Film- und Fernsehproduktionen sind. 16 ORF-(Ko-)Produktionen und im Rahmen des ORF Film-/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Filme sind insgesamt 23-mal in sieben der insgesamt neun Kategorien der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026 nominiert, davon fünf vom ORF eigen- oder koproduzierte Fernsehproduktionen sowie elf im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinoproduktionen. Die festliche Verleihung findet am Mittwoch, dem 25. November, in Kitzbühel statt und bildet den Auftakt zu den KURIER ROMY-Feierlichkeiten. Am Freitag, dem 27. November, steht dann die glamouröse Verleihung der diesjährigen KURIER ROMY-Publikumspreise auf dem Programm – ORF 2 und ORF ON (3sat ab 21.45 Uhr) übertragen die von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella moderierte Gala in Kitzbühel auf Schloss Kaps live-zeitversetzt um 21.20 Uhr. Der ORF begleitet den Event in seinen Programmen umfassend – u. a. führt Fanny Stapf am 30. November um 22.00 Uhr in ORF 1 in „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“ durch ein besonderes ROMY-Wochenende in Kitzbühel und zeigt die Höhepunkte rund um Österreichs begehrten Film- und Fernsehpreis. Der Streifzug reicht von der Verleihung der ROMY-Branchenpreise über das Filmfest Kitzbühel bis hin zur glamourösen 36. ROMY-Gala. Unter den Nominierten in acht Kategorien finden sich auch in diesem Jahr viele ORF-Stars.

In der Kategorie „Bester Film“ ist u. a. der im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanzierte Film „Everytime“ von Regisseurin Sandra Wollner (Produktion: Panamafilm, The Barricades).

Auf einen Preis in der Kategorie „Beste Produktion“ hoffen dürfen die im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanzierten Kinoproduktionen „Gentle Monster“ (Film AG, Komplizen Film, Kazak Productions), „Rose“ (Schubert Füm), „Die Blutgräfin“ (AMOUR FOU Vienna, Ruth Beckermann), „Vier minus drei“ (2010 Entertainment) und „Monster Mia“ (arx anima animation studio) sowie die ORF/ARD-Koproduktion „Hundertdreizehn“ (Windlight Pictures, Satel Film).

Als „Beste Serie“ gehen u. a. die ORF-Comedy-Miniserie „2HOT2DRIIVE“ (Produktion: KGP) und die ORF/SAT1- Koproduktion „Kommissar Rex“ (Produktion: MR Film) ins Rennen um einen Branchenpreis.

Für die „Beste Dokumentation“ sind u. a. die im Rahmen des Film-/Fernseh-Abkommens vom ORF kofinanzierten Dokus „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“ von Alexandra Schneider, Erwin Wagenhofers „Atmosphere“ und „Stoff – Ein Spitzengeschäft“ von Katharina Weingartner, Anette Baldauf, Joana Adesuwa Reiterer und Chioma Onyenwe sowie die ORF-Dokumentation von Lisa Gadenstätter „Dok 1: Drei Wochen Handy-Entzug – Das Experiment“ nominiert.

In der Kategorie „Beste Regie“ sind u. a. Markus Schleinzer („Rose“), Sandra Wollner („Everytime“), Kurdwin Ayub („2HOT2DRIVE“) und Johanna Moder („Mother’s Baby“) für eine Auszeichnung vorgeschlagen.

Nominiert für „Bestes Buch“ sind u. a. Arndt Stüwe („Hundertdreizehn“) und Sandra Wollner („Everytime“).

Für die „Beste Kamera“ sind Judith Kaufmann („Gentle Monster“), Simone Hart („Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst“), Robert Oberrainer („Mother’s Baby“) und Eva Testor (ORF-Landkrimi: „Tod in Tirol“) nominiert.

Als „Entdeckung weiblich“ stehen u. a. Emilia Warenski, Allegra Tinnefeld und Elif Duygu zur Wahl durch die ROMY-Jury, die u. a. in den ORF-(Ko-)Produktionen „School of Champions“, „Hundertdreizehn“ und „Tiroler Blut“ sowie „2HOT2DRIVE“ zu sehen waren.

Als „Entdeckung männlich“ können sich u. a. Nils Arztmann, Leopold Pallua und Eren M. Güvcerin über eine Nominierung freuen – sie spielten u. a. in den ORF kofinanzierten bzw. koproduzieren Filmen „Kreisky“, „Das Vergessen“ sowie „Mozart/Mozart“.