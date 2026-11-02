  • 02.11.2026, 10:33:02
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  • OTS0062

Forschung rettet Leben: Wissenschaft und Katastrophenschutz

CDG Zukunftstalk am 05.11.2026

Wien (OTS) - 

Der immer bessere Umgang mit Naturkatastrophen gehört zu den großen Erfolgen der Wissenschaft. Die Zahl der Todesopfer durch Naturkatastrophen ist seit den 1930er-Jahren gesunken – und das, obwohl die Weltbevölkerung stark gewachsen ist (Hans Rosling, Factfulness, 2016). Zwar verändern die Folgen des Klimawandels diese Entwicklung bereits, doch insgesamt ist unsere Fähigkeit gestiegen, die Auswirkungen von Katastrophen zu begrenzen. Dazu tragen vor allem Frühwarnsysteme, gut organisierte Rettungsketten und internationale Zusammenarbeit bei. Und nicht zuletzt spielt die Wissenschaft eine entscheidende Rolle: Sie entwickelt ständig neue Methoden, um Menschen besser zu schützen und Leben zu retten.
Gleichzeitig nehmen die Risiken nicht ab. Multiple oder hybride Krisenszenarien rücken ebenso in den Fokus wie die zunehmende Abhängigkeit kritischer Infrastrukturen voneinander. Welche Antworten hat die Forschung auf diese Herausforderungen? Gibt es echte Gamechanger? Wie rettet Forschung Leben?

Es diskutieren:

Prof. Dr. Dr. Eva-Maria Kern
Präsidentin der Universität der Bundeswehr München

Mag.(FH) Christian Resch, MEng.
Geschäftsführer des Disaster Competence Network Austria und Oberst des höheren militärtechnischen Dienstes im Bundesministerium für Landesverteidigung, Abteilung Wissenschaft, Forschung und Entwicklung

Univ.Prof. DI Dr. Stephan Michael Weiss
Professor an der Universität Klagenfurt und Leiter des CDG-geförderten T.S2S-Projekts „KI-unterstützte objektbasierte Navigation zur Inspektion kritischer Infrastrukturen“

Dr. Alfred Einfalt
Principal Key Expert bei Siemens, Mitgliedsunternehmen der CDG

Prof.(FH) DI Dr. Markus Gerschberger
FH OÖ, Leiter des 2023 ausgelaufenen JR-Zentrums für Echtzeitvisualisierung von Wertschöpfungsnetzwerken und Vizedirektor des Austrian Supply Chain Intelligence Institute ASCII

Moderation
Martin Kugler, Wissenschaftsjournalist

Begrüßung und Fazit
Martin Gerzabek, Präsident der Christian Doppler Forschungsgesellschaft

Anmeldung erforderlich: CDG Zukunftstalk: Forschung rettet Leben: Wissenschaft und Katastrophenschutz

Live-Stream (ohne Anmeldung möglich): Forschung rettet Leben

CDG Zukunftstalk: Forschung rettet Leben: Wissenschaft und Katastrophenschutz



Datum: 05.11.2026, 18:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: APA-Pressezentrum


Laimgrubengasse 10

1060 Wien


Österreich


URL: https://www.cdg.ac.at/events/termin/article/cdg-zukunftstalk-forschung-rettet-leben-wissenschaft-und-katastrophenschutz-912


 Rückfragen & Kontakt 
Christian Doppler Forschungsgesellschaft
 Mag. Christiana Griesbeck
 Telefon: +43 1 5042205-24
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.cdg.ac.at
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