Beim Steirerball 2027 zu Gast: Die Oststeiermark mit all ihrer Kulinarik

Wien (OTS) -

Am 8. Jänner 2027 zieht die Oststeiermark als Gastregion des Steirerballs in die Wiener Hofburg ein. Österreichs Apfelland ist eine Schatzkammer für Genießerinnen und Genießer: von Apfelsaft und Most über Weine und Kürbiskernöl bis zu Edelbränden und Buschenschank-Schmankerln. Auf dem Steirerball zeigt die Region ihre genussvolle Vielfalt und gibt einen Vorgeschmack darauf, was die Menschen in der Oststeiermark entdecken können.

Was haben knackige Äpfel, edle Weine und ein schwungvoller Walzer gemeinsam? Am 8. Jänner 2027 treffen sie einander in der Wiener Hofburg. Der Steirerball rückt heuer die Oststeiermark ins Rampenlicht und holt den unverwechselbaren Charakter der Region in die Bundeshauptstadt.

Auf dem Programm stehen steirische Lebensart, kulinarische Entdeckungen und ein Fest, das Tradition mit einer ordentlichen Portion Schwung verbindet.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballveranstalter: „Die Oststeiermark bringt viel von dem mit, was den Steirerball ausmacht: Charakter, Genuss und Lebensfreude. Wir freuen uns darauf, diese besondere Region in der Wiener Hofburg vor den Vorhang zu holen.“

Einfach kostbar: Die Oststeiermark begeistert mit Vielfalt und Lebensfreude

Die Oststeiermark vereint auf einzigartige Weise Genuss, Natur und aktive Erholung und zählt damit zu den beliebtesten Urlaubs- und Ausflugsregionen der Steiermark. Sanfte Hügellandschaften, weitläufige Almen sowie Obst- und Weinberge machen die Oststeiermark zu einer Region voller landschaftlicher Vielfalt und besonderer Erlebnisse.

Kulinarisch begeistert die Region mit einer Vielfalt an regionalen Spezialitäten, von frischen Apfelkreationen und Käferbohnen bis hin zu edlen Weinen, Säften und Destillaten. Zahlreiche Ausflugsziele wie der Stubenbergsee die Teich- und Sommeralm sowie die historischen Städte und gastfreundlichen Orte laden zum Entdecken ein. Darüber hinaus ist die Oststeiermark ein Paradies für Wander- und Radbegeisterte und all jene, die gerne in der Natur unterwegs sind. Ganz nach dem Motto „Einfach kostbar“ steht die Oststeiermark für authentische Erlebnisse und herzliche Gastfreundschaft. „Gäste erwartet eine Region, die Tradition, Gastfreundschaft und Urlaubsqualität auf besonders charmante Weise miteinander verbindet“, sagt Oliver Felber, Vorsitzender des Tourismusverbandes Oststeiermark.

Auf die steirische Art

Die Oststeiermark ist eine Region für ganze Sachen: Hier werden Traditionen gepflegt, Feste gefeiert und regionale Spezialitäten mit Stolz aufgetischt.

Ihre Musik und ihr Brauchtum präsentieren die Oststeirerinnen und -steirer am 8. Jänner 2027 in der Wiener Hofburg. Da lassen sich steirische Gastfreundschaft, schwungvolle Musik und Unterhaltung vom Feinsten erleben. Freunde des Steirerballs sollten sich Eintrittskarten rasch sichern und den Termin schon jetzt fett im Kalender markieren.

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 129,-- Euro pro Person. Studierende, Schüler:innen und Lehrlinge bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-, Schüler:innen- oder Lehrlingsausweises 49,-- Euro.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at



Sponsoren und Partner

„All das wäre auch dieses Jahr nicht ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Partnern möglich“, so Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. „Ein ganz besonderer Dank gilt unseren langjährigen Sponsoren, die uns seit dem ersten Ball 2011 in der Wiener Hofburg die Treue halten: GRAWE Versicherung/Schelhammer Capital Bank, Raiffeisen-Landesbank, Energie Steiermark, Verbund und dem Druckhaus Thalerhof.“

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.