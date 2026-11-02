  • 02.11.2026, 10:14:32
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  • OTS0058

Kinder sind kein Druckmittel!

Rechtsanwalt Nagler warnt vor Machtkämpfen nach der Trennung

Wien (OTS) - 

Wenn Eltern sich trennen, werden Kinder nicht selten zum Spielball erbitterter Konflikte. Verweigerte Kontakte, gegenseitige Vorwürfe und jahrelange Obsorgestreitigkeiten können für betroffene Kinder schwerwiegende Folgen haben.

Eine Trennung beendet die Partnerschaft, aber nicht die Elternschaft. Wer den Kontakt zum anderen Elternteil grundlos verhindert, riskiert nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern schadet vor allem dem eigenen Kind“, warnt Rechtsanwalt Mag. Paul Nagler von der Wiener Kanzlei Nagler Rechtsanwalts GmbH.

Nach österreichischem Recht haben Kinder grundsätzlich Anspruch auf regelmäßigen Kontakt zu beiden Elternteilen. Bei Streitigkeiten entscheidet das Gericht unter Berücksichtigung des Kindeswohls.

Nagler fordert daher: „Familienrechtliche Verfahren müssen rascher zu tragfähigen Lösungen führen. Denn verlorene Kindheit lässt sich durch kein Gerichtsurteil nachholen.“

Rückfragen & Kontakt

Nagler Rechtsanwalts GmbH
Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M. (UCLA)
Telefon: 066488103512
E-Mail: [email protected]
Website: https://ra-nagler.at/bereichsseite-
familienrecht/kontaktrecht-in-wien/

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