Aus zwei wird eins: SalzburgMilch Fusion erfolgreich abgeschlossen

Salzburg (OTS) -

Jetzt ist es offiziell: SalzburgMilch und Pinzgau Milch gehen gemeinsam als SalzburgMilch in die Zukunft. 90 Prozent des Unternehmens werden von der Salzburger Alpenmilch Genossenschaft eGen und damit von den genossenschaftlich organisierten Bauernfamilien gehalten. Dies unterstreicht die starke bäuerliche Verankerung in der neuen Eigentümerstruktur. Die restlichen zehn Prozent der Unternehmensanteile verbleiben im Eigentum der HMP Immobilien Holding GmbH.



Mit der offiziellen Firmenbucheintragung ist der Zusammenschluss der SalzburgMilch und Pinzgau Milch nun formal und rechtswirksam beschlossene Sache, das Unternehmen firmiert nun als SalzburgMilch. Durch die Fusion bündelt Salzburgs größte Molkerei die Stärken zweier traditionsreicher Molkereien und stellt die Weichen für eine zukunftsfitte Position in einem stark wettbewerbsgetriebenen Markt. Bei einem rechnerischen Jahresumsatz von etwa 526 Millionen Euro (2025) und einer Exportquote von rund 39 Prozent baut die SalzburgMilch dank dieses strategischen Schrittes ihre Position als starke Nummer drei unter Österreichs Molkereien weiter aus. Als Geschäftsführer der SalzburgMilch fungieren wie bisher Andreas Gasteiger und Sebastian Mösl.

Zugleich festigt die SalzburgMilch damit ihre Rolle als Österreichs größte Spezialmilchmolkerei und bedeutendste Heumilch- und Biomilchverarbeiterin Mitteleuropas: Für das Jahr 2026 ist von rund 459 Millionen Kilogramm verarbeiteter Milch auszugehen, davon entfallen rund 266 Millionen Kilogramm auf Spezialmilch.

Zusammenschluss stärkt die regionale Milchwirtschaft

Die Fusion bringt zudem positive Langzeiteffekte entlang der regionalen Wertschöpfungskette, denn sie sichert die wirtschaftliche Grundlage von rund 3.200 überwiegend kleinstrukturierten Familienbauernhöfen und das Einkommen von etwa 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für Geschäftsführer Andreas Gasteiger markiert der Abschluss der Unternehmenszusammenführung zudem einen Meilenstein, um die SalzburgMilch in eine sichere Zukunft zu führen: “Die SalzburgMilch kann jetzt noch agiler und direkter auf aktuelle Branchenbedürfnisse eingehen und noch mehr Kompetenzen in allen Unternehmensbereichen ins Rennen bringen. Das verschafft uns eine starke und selbstbewusste Position am Markt.“

Vier Unternehmensstandorte – viele Möglichkeiten

Die vier Standorte in Salzburg-Itzling, Lamprechtshausen, Maishofen und Kössen bilden das Rückgrat der neuen SalzburgMilch. Sie bleiben auch weiterhin erhalten und werden, entsprechend ihren individuellen Stärken, innerhalb eines abgestimmten Gesamtkonzepts gezielt weiterentwickelt: In Salzburg-Itzling liegt der Schwerpunkt auf Milch, verschiedensten Milchprodukten und Frischkäse. Lamprechtshausen steht für die Herstellung hochwertiger Hart- und Schnittkäsesorten. Die Standorte Maishofen und Kössen punkten neben der Herstellung vielfältiger Molkereiprodukte auch im Bereich international vermarkteter Spezialitäten und Lohnproduktionen. Geschäftsführer Sebastian Mösl sieht für die Entwicklung des Unternehmens viele Chancen: „Durch die engere Zusammenarbeit profitieren wir von Synergien in der Milchsammlung, Milchverarbeitung, Logistik und Produktionsplanung aber auch im Einkauf und Vertrieb. Damit schaffen wir ideale Voraussetzungen, um das operative Geschäft noch effizienter zu gestalten.“

Mehr als 1.000 Produkte

Mit mehr als 1.000 Artikeln verfügt SalzburgMilch nach der Fusion über ein besonders breites Sortiment. Die Produktpalette umfasst Milch und Haltbarmilch, Natur- und Fruchtjogurts, Skyr, Sauerrahm, Schlagobers, Topfen, Frischkäse, Puddings und Milchmischgetränke. Hinzu kommen zahlreiche Hart- und Schnittkäsespezialitäten, Bio-Produkte, Gastronomieartikel sowie Produkte für nationale und internationale Handelspartner. Eine besondere Stärke der SalzburgMilch liegt zudem in der Entwicklung und Produktion innovativer Produkte in Kunststoff-Flaschen.